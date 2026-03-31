Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

La transformation de bureaux en Île-de-France, potentiel de la petite couronne

Partager l'article
Immobilier
Publié le 31 mars 2026 à 15h25, mis à jour le 31 mars 2026 à 17h19, par Raphaël Barrou
L'Île-de-France se densifie et tend à chercher des potentiels pour y parvenir. Avec sa seconde publication d'un « indice de recyclage », l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise (ORIE) révèle les potentiels zone par zone de la région parisienne.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

Quels sont les réels potentiels de transformation de bureaux en logements de l'Île-de-France ? Pour la deuxième année, l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise (ORIE), a publié son « indice de recyclage ». 

Cet indice, permet d'obtenir un score allant de -1 à 1 pour chacun des 34 marchés tertiaires évalués. Il est calculé à 40 % à partir de la faisabilité économique, c'est-à-dire l'écart de prix entre les bureaux et les logements neufs, puis 30 % pour la dynamique tertiaire, le taux de vacance des bureaux et la capacité du marché à les absorber, et encore 30 % pour la dynamique résidentielle, qui mesure à la fois l'offre de transports, la création de logements et l'évolution des prix. 

©ORIE

Pour la deuxième année consécutive, c'est Clichy/Saint-Ouen qui présente le meilleur potentiel de transformation. Avec un score de 0,65, cette zone devance Rueil (0,63), Sèvres/Meudon/Saint-Cloud (0,56), ou encore d'Asnières à Gennevilliers (0,52). À l'inverse, en fond de classement figurent Cergy (-0,64) et Évry (-0,59). 

Avec la baisse des valeurs des prix de cession des immeubles tertiaires, l'ORIE met en avant une montée de l'attractivité des zones Neuilly/Levallois et Boulogne/Issy. Au contraire, La Défense perd en attractivité avec le retour d'un marché de locataires tertiaires. 

Environ 300 000 personnes pourraient être logées dans ces bureaux transformés

 

En ce qui concerne la capitale, l'ORIE affirme qu'elle ne dispose que d'un « potentiel de transformation relativement limité », à l'exception de certains arrondissements de l'est comme les 18e et 20e. Selon Richard Malle, professeur des universités au Cnam et pilote de l'étude, il existe cependant « un fort intérêt des locataires tertiaires, notamment dans le centre-ouest »

Alors que les communes viennent de se doter de nouveaux maires et conseillers municipaux, Richard Malle espère que ce contexte est « une fenêtre d’opportunité pour accélérer et massifier les opérations de transformation, au service de la construction d’une ville plus sobre, durable et résiliente. »

L'ORIE, qui rappelle que près de 1,3 million de personnes vivent en situation de mal-logement en Île-de-France, selon les chiffres de la Fondation pour le logement des défavorisés, espère que les nouveaux élus sauront mobiliser ces potentiels. En 2025, l'organisation estimait un potentiel de 127 000 à 150 000 logements dans la région, soit de quoi loger environ 300 000 personnes. 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.