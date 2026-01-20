En 2025, la France enregistre un record de 70 000 défaillances d’entreprises, malgré un léger ralentissement en fin d’année. Les PME et les très petites structures restent les plus exposées, dans un contexte économique toujours tendu alors que la construction va mieux.

En des temps incertains pour l'économie du pays, Altares annonce que plus de 19 000 entreprises sont tombées en défaillance sur le 4e trimestre. Dans son étude trismestrielle, le cabinet fait aussi un bilan de l'année 2025. L'occasion de souligner que le total des défaillances approche « un pic sans précédent » avec 70 000 entreprises concernées (+3,1 %).

Mais la situation semble s'améliorer, la progression du nombre de défaillances connaissant un « très net ralentissement ».

Le gros œuvre et les travaux publics portent le secteur de la construction

Pour le secteur de la construction, par exemple, les faillites reculent de manière notable (-3,2 %) sur le T4 2025. Les activités du bâtiment (-8,1 %), du gros œuvre (-9 %), du second œuvre (-2 %) ou encore des travaux publics (-13 %) portent cette bonne dynamique. À l'inverse, les secteurs de la plâterie (+10 %), de la charpente (+10 %) et de la couverture (+17 %) souffrent.

« L’économie française a évolué en 2025 dans un cadre paradoxal mêlant à la fois une inflation maîtrisée et une croissance atone avec des finances publiques sous tension dans un contexte géopolitique compliqué. Ce cocktail a créé un climat d’incertitude fort pour les entreprises et notamment des PME déjà éprouvées par la hausse des coûts logistiques et énergétiques », résume Thierry Millon, directeur des études d'Altares.

Altares insiste cependant sur la fragilité des PME-ETI d'au moins 100 salariés. Au T4 2025, les défaillances de ces entreprises ont progressé de 18,4 %. Sur l'ensemble de l'année, la tendance est similaire (18,6 %).

« 70 000 défaillances d'entreprises, un niveau historique »

Pour les entreprises de 3 à 99 salariés, la situation s'améliore sur la fin de 2025 (-7 %). Avec plus de 18 000 jugements pour ce type d'entreprises, la hausse s'est limitée à 1 % sur l'année. Les entreprises comptant moins de 3 salariés ont aussi été plus nombreuses à défaillir, avec une hausse de 5 % sur le trimestre et 4 % sur l'année.

« Dans ce contexte, les entreprises les plus vulnérables tentent de jouer sur les délais de paiement interentreprises pour pallier des trésoreries qui se contractent. Le retard moyen de paiement a touché un plus haut depuis la Covid, au-delà de 14 jours accentuant fortement le risque commercial », renchérit Thierry Millon.

« L’année se conclut donc sur 70 000 défaillances d’entreprises, un niveau historique qui, au-delà d’une conjoncture difficile, peut questionner sur les faiblesses financières (capitaux insuffisants), logistiques (Supply Chain peu résiliente) ou structurelles (numérisation incomplète) de l’écosystème entrepreneurial français. »

Selon Altares, cinq régions basculent dans le vert sur le dernier trimestre 2025. Alors que la Bourgogne-France-Comté, les Pays de la Loire, la Corse et les territoires ultramarins continuent de rencontrer des difficultés.

Par Raphaël Barrou