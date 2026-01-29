Galeries Lafayette : les murs du BHV en cours de cession !
Publié le 29 janvier 2026, mis à jour le 29 janvier 2026 à 16h29, par Virginie Kroun
Le 28 janvier, le groupe Galeries Lafayette a officialisé la cession des murs de son magasin BHV, à Paris. Ceux-ci ont été cédés « à l’investisseur auquel il avait consenti une exclusivité », en décembre dernier.
Une promesse de vente retirée à l’exploitant SGM
Le magasin BHV sera toujours exploité par SGM, cofondé par Frédéric Merlin et qui a racheté deux ans auparavant le fonds de commerce. Le groupe était d’ailleurs pressenti pour racheter les murs, via une promesse de vente.
Mais la Banque des Territoires a retiré son soutien à l'exploitant, sur fond de polémique liée à l’accueil du géant asiatique Shein au sein de l’enseigne.
Pas de précision de la part du groupe sur ledit investisseur, mais une proche source de dossier donne à nos confrères d’AFP un nom : Brookfield Asset Management. Lors de négociations en cours avec l’investisseur nord-américain à la mi-décembre, des conditions ont été proposées selon les mêmes termes que pour SGM.
Par Virginie Kroun (avec AFP)
