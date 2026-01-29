Podcast
Galeries Lafayette : les murs du BHV en cours de cession !

Immobilier

Publié le 29 janvier 2026, mis à jour le 29 janvier 2026 à 16h29, par Virginie Kroun

Les murs du magasin parisien BHV seront bien vendus, a annoncé le groupe Galeries Lafayette. La cession est passée sous le nez de l’exploitant SGM.
Le 28 janvier, le groupe Galeries Lafayette a officialisé la cession des murs de son magasin BHV, à Paris. Ceux-ci ont été cédés « à l’investisseur auquel il avait consenti une exclusivité », en décembre dernier.

Une promesse de vente retirée à l’exploitant SGM

 

Le magasin BHV sera toujours exploité par SGM, cofondé par Frédéric Merlin et qui a racheté deux ans auparavant le fonds de commerce. Le groupe était d’ailleurs pressenti pour racheter les murs, via une promesse de vente. 

Mais la Banque des Territoires a retiré son soutien à l'exploitant, sur fond de polémique liée à l’accueil du géant asiatique Shein au sein de l’enseigne.

Pas de précision de la part du groupe sur ledit investisseur, mais une proche source de dossier donne à nos confrères d’AFP un nom : Brookfield Asset Management. Lors de négociations en cours avec l’investisseur nord-américain à la mi-décembre, des conditions ont été proposées selon les mêmes termes que pour SGM. 

Par Virginie Kroun (avec AFP)

 

Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

Les tags associés

