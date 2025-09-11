Domani crée des habitats alternatifs aux EHPAD et autre offres séniors traditionnelles. Avec le lancement de ses Apparts Domani, l’entreprise affiche une ambition : accompagner 1 000 personnes âgées d’ici à 2030 dans un parcours de logement inclusif.

1 000 d’ici à 2030. C’est le nombre de personnes âgées que Domani veut accompagner dans leur parcours habitat. L’entreprise crée depuis 2020 des habitats alternatifs aux Ehpad ou les résidences service séniors.

100 personnes âgées vivent dans ses structures, réparties dans huit villes et gérés par des professionnels du « bien-vieillir ». Concrètement, ces logements sont composés d’espaces privatifs (chambre, salle de bain individuelle, tisanerie...). Les habitants disposent également d’espaces partages (cuisine, salle à manger, salon...).

Le reste à charge est amoindri par la mutualisation des frais de vie et devient environ 20 % inférieur à celui d’un EHPAD.

Les Apparts Domani, une nouvelle offre d’habitat sénior

D’autant que l’entreprise veut compléter ses offres Habitat Accompagné et Partagé en colocation avec les Apparts Domani. Il s’agit d’une « nouvelle forme d’habitat accompagné pour personnes âgées autonomes », expose l’entreprise.

« Chaque résident vit dans un appartement confortable (2 à 3 pièces), avec accès à de grands espaces partagés et à une présence humaine 7j/7. Fidèle au cadre de l’habitat inclusif (loi ELAN), le dispositif garantit le libre choix et un fort ancrage territorial », est-il décrit son communiqué.

À travers un reste à charge maîtrisé, cette nouvelle offre d’habitat veut s’adapter aux séniors aux revenus modestes.

Une levée de fonds est en cours pour l’ouverture de dix nouvelles maisons chaque année et l’accueil de 530 personnes âgées accueillies d’ici à 2027.

Soutien renouvelé de la Banque des Territoires et Icade

Ces formes d’habitats inclusifs peuvent s’intégrer dans divers projets immobiliers, en particulier dans le logement social. Ce n’est pas pour rien que Domani a déjà scellé des partenariats avec CDC Habitat, Axentia, voire Domofrance.

La start-up peut également compter sur le soutien « renouvelé » de la Banque des Territoires et Icade. Pour le premier, ces logements séniors alternatifs répondent aux enjeux de « Santé et grand-âge ». Cette feuille de route de la Caisse des Dépôts mobilise 25 milliards euros sur 5 ans.

« En permettant à Domani de poursuivre son développement, nous contribuons à renforcer leur attractivité et la mixité sociale dans les territoires », commente Christophe Genter, directeur du département Cohésion à la Banque des Territoires.

« Engagée aux côtés de Domani depuis sa création, Icade, à travers son start-up Studio Urban Odyssey, continue d’accompagner l’entreprise dans son développement. À l’heure du vieillissement démographique, Domani apporte une solution qui garantit une qualité de vie, y compris pour les plus modestes. Pour Icade, cet investissement s’inscrit dans sa stratégie pour bâtir la ville de 2050, plus durable et plus mixte », abonde Flore Jachimowicz, directrice RSE et Innovation d’Icade.

Par Virginie Kroun

> Consulter le dossier spécial Bien vieillir chez soi