Pour répondre à la crise du marché locatif, la Banque des Territoires ambitionne d’accélérer la création de logements intermédiaires. Dans ce contexte, elle annonce qu’elle mobilisera 10 milliards d’euros pour ce type de logements en 2025 et 2026.

À l’occasion du congrès HLM, la Banque des Territoires a annoncé dédier une enveloppe de 10 milliards d’euros pour la construction de logements intermédiaires en 2025 et 2026.

Le logement locatif intermédiaire propose des loyers plafonnés entre 15 et 20 % en-dessous des prix du marché et s’adresse plutôt aux classes moyennes, là où le logement social s’adresse aux ménages plus modestes.

Accélérer la création de logements intermédiaires

« On est devenu le premier financeur du logement intermédiaire, on veut aller plus loin », a annoncé Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont la Banque des Territoires est une filiale.

« Le logement intermédiaire est une tendance de fond qui se développe aujourd'hui pour permettre aux bailleurs sociaux de réaliser une forme de diversification » des recettes et qui « répond à un besoin » au moment où le marché locatif privé rétrécit, a de son côté expliqué Kosta Kastrinidis, directeur adjoint de la Banque des Territoires.

Pour rappel, une crise du logement sévit depuis 2022. Avec la remontée des taux de crédits immobiliers, les primo-accédants peinent à devenir propriétaires et ne quittent donc pas le marché locatif, qui se retrouve de fait saturé.

Depuis la création des logements intermédiaires il y a dix ans, 155 933 logements de ce type ont ainsi été créés.

Entre 15 000 et 20 000 logements intermédiaires devraient être financés en 2025

Pour 2025, la filiale de la Caisse des dépôts et consignations – qui finance la construction de près de 3 logements sociaux sur 5 en France – prévoit de participer au financement de 15 000 à 20 000 logements intermédiaires, après 30 000 en 2024.

Toutefois, selon Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH), le logement intermédiaire « répond à des besoins faibles » et les bailleurs sociaux devraient en priorité « produire du logement social».

D’après un rapport de l'Autorité nationale de contrôle du logement social (Ancols) datant de 2020, « le logement intermédiaire pourrait répondre à la demande de 3,8 % à 12,3 % des ménages en attente d'un logement social ».

Ainsi, en plus du budget dédié au logement intermédiaire, la Banque des Territoires va également consacrer un milliard d’euros à la construction de logements très sociaux dans les quartiers concernés par un projet de renouvellement urbain.

Entre janvier et août 2025, plus de 20 milliards d’euros ont déjà été apportés aux bailleurs sociaux, selon le directeur général de la Caisse des dépôts, qui s’attend à un nouveau record cette année, après 20,9 milliards mobilisés l’an passé.

Par Claire Lemonnier