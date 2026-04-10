L’État va soutenir 61 projets de transformation de bureaux en logements en Île-de-France, visant plus de 8 000 logements.

Le préfet d’Île-de-France a présenté, jeudi 9 avril, une liste de 61 projets franciliens de transformation de bureaux en logements. Ces opérations bénéficieront d’un accompagnement de l’État afin d’en accélérer et d’en faciliter la mise en œuvre.

Ces opérations de transformation devraient permettre la création de 8 269 logements au total. Plus de la moitié sera constituée de logements sociaux, auxquels s’ajoutent environ 1 000 logements à loyer intermédiaire.

Une part significative du programme est également dédiée au logement étudiant, avec 3 944 unités prévues. Un « besoin particulier » en Île-de-France, a rappelé le préfet de région et de Paris, Marc Guillaume.

Un accompagnement de l'État et dans un certain cas un soutien financier

« On ne transformera pas les cinq millions de m² de bureaux vides » en Île-de-France en logements, « mais si on en transforme une partie, c’est déjà bien », a déclaré le préfet, soulignant qu’au regard de la crise actuelle et de la pénurie de logements disponibles, ces reconversions partielles constituent déjà une avancée significative.

Répartis sur l’ensemble des huit départements franciliens, ces projets ont été retenus dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé au printemps 2025 par l’ancienne ministre du Logement, Valérie Létard. L’opération a suscité 101 candidatures, un volume jugé supérieur aux attentes par le préfet.

Le dispositif vise à apporter un accompagnement, et dans certains cas un soutien financier, aux porteurs de projets confrontés à des obstacles techniques, administratifs et économiques qui compliquent la reconversion de bureaux vacants en logements.

« Créer un déclic parmi les élus locaux »

Pour Laurent Bresson, directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement en Île-de-France (Drihl IDF), cet appel à manifestation d’intérêt doit également permettre de « mettre à profit les retours d’expérience de ces 61 projets » afin de faciliter la mise en œuvre d’autres opérations similaires.

Les opérations retenues se trouvent à des niveaux d’avancement très variables : certaines disposent déjà de permis de construire, tandis que d’autres entrent seulement en phase de chantier. Le préfet Marc Guillaume dit espérer voir « les premiers habitants dans les logements dans deux ans ».

Par ailleurs, huit collectivités des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis bénéficieront d’un accompagnement spécifique afin de « faire un travail de cartographie des actifs mutables » sur leurs territoires, a précisé le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère.

Dans les Hauts-de-Seine, département marqué par une « surproduction d’immobilier tertiaire », il était nécessaire, selon le préfet Alexandre Brugère, de « créer un déclic parmi les élus locaux » et de les « aider à définir une stratégie de transformation durable ».

Selon les dernières données du groupement Immostat, 6,3 millions de m² de bureaux étaient vacants en Île-de-France à fin mars. Un volume en constante augmentation depuis 2020, qui correspond à un taux de vacance de 10,3 %.

Avec AFP