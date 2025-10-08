D’après le constructeur Hexaôm, le logement neuf reste une option financièrement avantageuse. Frais de notaire réduits, prêts aidés et économies sur le crédit permettent aux primo-accédants d’accéder plus facilement à la propriété.

Face à la pénurie de logements et à la hausse des coûts énergétiques, le logement neuf apparaît comme un choix économique, pratique et durable. Maison ou appartement, il offre des avantages financiers, énergétiques et juridiques qui font toute la différence sur le long terme.

Un coût initial plus élevé, mais rentable sur le long terme

En 2024, le coût moyen pour construire une maison neuve en France atteint 200 000 € TTC pour une surface moyenne de 106 m2, hors terrain et frais annexes. Cette hausse de 7,5 % par rapport à l’année précédente reflète l’inflation des matériaux et des prestations de qualité.

« Construire coûte plus cher qu’auparavant, mais l’analyse financière doit se faire sur le long terme », explique Loïc Vandromme, directeur général d’Hexaôm.

L’un des principaux atouts du neuf réside dans les frais de notaire réduits : 2 à 3 % du prix de vente contre 7 à 8 % dans l’ancien, soit une économie pouvant dépasser 10 000 € pour une maison de 200 000 €. « Cette différence constitue un véritable avantage pour les primo-accédants, qui peuvent ainsi mobiliser moins d’apport personnel et accéder plus facilement à la propriété », souligne-t-il.

Les dispositifs financiers spécifiques au neuf, comme le Prêt à Taux Zéro (PTZ), le Prêt Action Logement ou des prêts complémentaires pour logements performants, permettent de réduire le coût total du crédit. « Ces prêts aidés sont un véritable coup de pouce pour les primo-accédants. En cumulant ces lignes de financement, le taux moyen peut diminuer d’un point, voire davantage, ce qui entraîne une baisse significative du coût du crédit et de l’endettement », précise M. Vandromme.

Économies d’énergie et confort au quotidien

La consommation énergétique constitue un levier d’économies majeur. Une maison neuve construite selon la réglementation RE 2020 bénéficie d’une isolation performante et d’équipements utilisant les énergies renouvelables.

« L’énergie pour le transport et le logement est devenue un poste de dépense stratégique pour les ménages : elle représente 10 % de leur budget annuel, dont une large part dédiée au chauffage. Vivre dans une maison neuve offre non seulement du confort été comme hiver, mais aussi de vraies économies sur la facture d’énergie », expose Loïc Vandromme.

Pour une maison de 85 m2, une habitation neuve DPE A consomme 3 157 kWh par an, soit 616 €, contre 8 329 kWh et 1 625 € pour une maison ancienne DPE D. L’économie annuelle peut atteindre 1 000 €, soit 10 000 € sur 10 ans, avec un impact direct sur le confort et la valorisation patrimoniale.

Sécurité et tranquillité grâce aux garanties constructeurs

Acquérir une maison neuve signifie également moins de travaux à prévoir et une protection juridique solide. « La maison neuve garantit aux propriétaires qu’il n’y aura pas de travaux conséquents à prévoir dans les premières années », indique le PDG d'Hexaôm.

Les garanties constructeurs, dont la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale et la garantie décennale, ainsi que l’assurance dommage-ouvrage, assurent une tranquillité d’esprit totale et limitent les dépenses imprévues.

Au-delà de l’avantage individuel, le logement neuf contribue à la transition énergétique. « Construire une maison neuve aujourd’hui, c’est non seulement protéger son pouvoir d’achat à moyen et long terme, mais aussi contribuer à un parc immobilier plus durable, plus sobre et respectueux de l’environnement », rappelle-t-il.