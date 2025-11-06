Le CSF IPC et le ministère de l’Industrie ont lancé un AMI. L’objectif : sélectionner et accompagner des projets mettant l’accent sur des sujets stratégiques des industries de la construction. Parmi ces derniers, on relève l’économie circulaire, l’éco-conception ou la performance énergétique du bâtiment.

En partenariat avec le ministère de l’Industrie, le Comité Stratégique de Filière des Industries pour la Construction (CSF IPC) lance un appel à manifestation d’intérêt (AMI) le 29 octobre dernier.

L’idée : « promouvoir les projets de R&D et d’innovation menés par les industries de la construction, en collaboration avec les autres acteurs économiques de la filière construction et avec les organismes de recherche ».

Les candidatures ouvertes jusqu’au 31 janvier 2026

Projets mettant l’accent sur la décarbonation des chantiers pour « des coûts maîtrisés », la performance énergétique des bâtimentsou l’éco-conception, via notamment l’économie circulaire. Trois grandes ambitions affichées par le CSF IPC dans sa feuille de route R&D en mars dernier.

Des objectifs stratégiques pour les industriels déjà engagés. Or, l’AMI veut faciliter les projets sélectionnés et accompagner leur financement à l’échelle nationale (ADEME, Bpifrance, ANR, Caisse des dépôts, etc.) et européenne. Sans compter la participation de partenaires de recherche (instituts pour la transition énergétique, instituts Carnot, centres techniques industriels, etc.).

« Afin de contribuer de manière décisive aux transformations écologiques que le pays attend du secteur de la construction, je forme le vœu que cet AMI emporte le plus large succès, avec des projets d’entreprises industrielles menés en collaboration avec les autres acteurs de la filière et les organismes de recherche et un accompagnement efficace de ces projets par les pouvoirs publics », affirme Pierre-Étienne Bindschedler, président de Soprema et du CSF IPC.

Les candidatures pourront être soumises jusqu’au 31 janvier 2026 au plus tard. Les dossiers doivent détailler les données clés du projet et seront analysés selon différents critères : caractères innovations, impact environnemental, etc. Tous les détails pour constituer sa candidature à l’AMI sont disponibles sur ce lien.

Par Virginie Kroun