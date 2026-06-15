Unilin va investir plus de 100 millions d’euros dans son site d’Oostrozebeke (Belgique) afin de moderniser sa production de panneaux de particules.

Le groupe Unilin prévoit d’investir plus de 100 millions d’euros dans la modernisation de son site Unilin Panels d’Oostrozebeke, en Belgique, spécialisé dans la fabrication de panneaux de particules destinés notamment aux cuisines, au mobilier ainsi qu’aux applications murales et de sol. Selon un communiqué diffusé par le groupe, ce projet est « l’un des plus importants programmes de modernisation industrielle entrepris par l'entreprise ».

Cet investissement vise à renforcer les capacités de production du site en améliorant l’efficacité industrielle, la qualité des produits et la sécurité des opérations. Anciennement exploité sous le nom de Spano, le site d’Oostrozebeke compte environ 370 salariés.

L’usine fabrique des panneaux de particules à partir de bois recyclé à 100 %, dont plus de 90 % provient de bois post-consommation. Elle est par ailleurs connectée à l’installation de valorisation énergétique des déchets A&S, qui couvre 95 % de ses besoins en électricité et en énergie thermique, selon Unilin. À travers ce programme, Unilin affiche l’ambition de faire du site une référence européenne dans la production de panneaux circulaires et bas carbone.

Réduire la consommation énergétique et optimiser la production

« Cet investissement vise à préparer notre site de production d’Oostrozebeke pour les prochaines décennies. En combinant des technologies de pointe, l’utilisation de bois recyclé à 100 % comme matière première et une spécialisation claire de nos différents sites de production, nous entendons confirmer notre fiabilité en tant que fournisseur et accompagner durablement le succès de nos clients dans les années à venir », affirme Bert Vandenkendelaere, président d’Unilin Panels.

Le programme de modernisation repose notamment sur l’installation d’une nouvelle presse continue pour panneaux de particules, qui remplacera deux équipements existants. D’après Unilin, cet investissement permettra de maintenir une capacité de production de 575 000 m³ tout en réduisant la consommation énergétique de 8 % et en améliorant l’utilisation des matières premières.

Fabriqués à partir de particules de bois et de résine compressées sous l’effet de la chaleur et de la pression, les panneaux de particules sont largement employés dans les secteurs de l’aménagement intérieur et de la construction. Ils sont notamment utilisés pour la production de la gamme décorative Master Oak d’Unilin Panels.

Une mise en service de la nouvelle installation prévue en 2029

Le projet pourrait bénéficier d’un soutien public pouvant atteindre 6 millions d’euros de la part du gouvernement flamand. Cette aide serait répartie à parts égales entre un dispositif de soutien à la transformation stratégique consacré à la formation et un mécanisme de soutien écologique stratégique lié à l’investissement.

« Même dans un contexte économique européen difficile, nous continuons à investir. Ce projet reflète notre volonté de maintenir une présence industrielle forte en Belgique et de poursuivre une production durable de solutions destinées à l’aménagement intérieur et à la construction », déclare Bert Vandenkendelaere, président d’Unilin Panels.

Sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires, les travaux de modernisation doivent débuter au troisième trimestre 2026. Selon le calendrier communiqué par l’entreprise, la nouvelle installation pourrait entrer pleinement en service en 2029.