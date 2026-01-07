L’UFME lance son nouveau site internet

Un site internet unique pour toute la filière Portes & Fenêtres

Pensé comme un point d’entrée unique, le nouveau site s’adresse :

aux professionnels de la filière Portes & Fenêtres (adhérents et non adhérents),

(adhérents et non adhérents), aux décideurs publics ,

, ainsi qu’aux particuliers engagés dans un projet de rénovation ou de construction.

Son ambition est claire : devenir le site internet référent en matière de menuiseries françaises.

Grâce à une architecture simplifiée, une navigation ergonomique et des contenus hiérarchisés, chaque internaute accède rapidement à l’information recherchée.

Des ressources complètes au service des professionnels et des particuliers

En quelques clics, le site www.ufme.fr donne accès à :

des documentations techniques fiables ,

, des informations sur les aides à la rénovation énergétique ,

, la cartographie FERVAM des points de collecte pour le recyclage des menuiseries en boucle fermée,

des points de collecte pour le recyclage des menuiseries en boucle fermée, des fiches métiers ,

, la carte des adhérents UFME présents sur l’ensemble du territoire français.

Un levier de visibilité pour défendre la filière française

Le nouveau site met en lumière les positions de l’UFME sur les enjeux structurants du secteur des portes et fenêtres, ainsi que les messages portés auprès des pouvoirs publics. Dans un contexte de marché fragilisé, cette visibilité renforcée constitue un levier stratégique pour défendre les intérêts de la filière française et contribuer activement aux débats institutionnels liés à la rénovation durable des logements.

Un espace adhérents repensé, moderne et interactif

L’espace adhérents UFME a été entièrement repensé afin de :

fluidifier le parcours utilisateur,

renforcer la proximité avec l’Union,

faciliter l’accès aux ressources et documentations réservées.

Les adhérents disposent notamment :

d’un annuaire des collaborateurs des sociétés adhérentes,

des sociétés adhérentes, d’un accès simplifié aux enquêtes UFME (baromètre d’activité, questionnaires FERVAM…),

(baromètre d’activité, questionnaires FERVAM…), d’une interface mobile-first, accessible directement depuis le smartphone via club.ufme.fr.

Des contenus actualisés et une expertise environnementale affirmée

L’onglet « Les actualités de la filière » est mis à jour régulièrement afin de garantir une information fiable, contextualisée et experte.

La bibliothèque documentaire, reconnue pour sa richesse technique, est réorganisée pour une consultation facilitée et intègre désormais une fonctionnalité « Favoris ».

Les enjeux environnementaux occupent une place centrale sur le site, illustrant l’engagement de la filière en faveur d’une industrie durable et territorialisée.

La cartographie FERVAM, interactive et accessible à tous, permet d’identifier :

les points d’apport volontaire (déchetteries, distributeurs…),

(déchetteries, distributeurs…), les prestataires de collecte sur chantier et en entreprise, en vue du recyclage des menuiseries en boucle fermée.

« Mes besoins, Ma fenêtre » : un outil digital dédié aux particuliers

Développé par la section Professions Associées de l’UFME, l’outil digital « Mes besoins, Ma fenêtre » accompagne les particuliers dans le choix de la menuiserie la plus adaptée à leur projet.

Accessible dès la page d’accueil, cet espace pédagogique propose :

des contenus sur le confort , la qualité de l’air , la santé et la sécurité ,

, la , la et la , un lexique complet ,

, un modèle de devis type intégrant toutes les mentions légales obligatoires,

intégrant toutes les mentions légales obligatoires, un questionnaire en neuf étapes pour identifier précisément les besoins de l’utilisateur.

