Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

L’UFME lance son nouveau site internet

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 07 janvier 2026

L’UFME modernise sa communication avec la refonte de son site web, fusionnant ses plateformes pour une information claire sur la menuiserie.
L’UFME lance son nouveau site internet - Batiweb

Un site internet unique pour toute la filière Portes & Fenêtres

Pensé comme un point d’entrée unique, le nouveau site s’adresse :

  • aux professionnels de la filière Portes & Fenêtres (adhérents et non adhérents),
  • aux décideurs publics,
  • ainsi qu’aux particuliers engagés dans un projet de rénovation ou de construction.

Son ambition est claire : devenir le site internet référent en matière de menuiseries françaises.
Grâce à une architecture simplifiée, une navigation ergonomique et des contenus hiérarchisés, chaque internaute accède rapidement à l’information recherchée.

Des ressources complètes au service des professionnels et des particuliers

En quelques clics, le site www.ufme.fr donne accès à :

  • des documentations techniques fiables,
  • des informations sur les aides à la rénovation énergétique,
  • la cartographie FERVAM des points de collecte pour le recyclage des menuiseries en boucle fermée,
  • des fiches métiers,
  • la carte des adhérents UFME présents sur l’ensemble du territoire français.

Un levier de visibilité pour défendre la filière française

Le nouveau site met en lumière les positions de l’UFME sur les enjeux structurants du secteur des portes et fenêtres, ainsi que les messages portés auprès des pouvoirs publics. Dans un contexte de marché fragilisé, cette visibilité renforcée constitue un levier stratégique pour défendre les intérêts de la filière française et contribuer activement aux débats institutionnels liés à la rénovation durable des logements.

Un espace adhérents repensé, moderne et interactif

L’espace adhérents UFME a été entièrement repensé afin de :

  • fluidifier le parcours utilisateur,
  • renforcer la proximité avec l’Union,
  • faciliter l’accès aux ressources et documentations réservées.

Les adhérents disposent notamment :

  • d’un annuaire des collaborateurs des sociétés adhérentes,
  • d’un accès simplifié aux enquêtes UFME (baromètre d’activité, questionnaires FERVAM…),
  • d’une interface mobile-first, accessible directement depuis le smartphone via club.ufme.fr.

Des contenus actualisés et une expertise environnementale affirmée

L’onglet « Les actualités de la filière » est mis à jour régulièrement afin de garantir une information fiable, contextualisée et experte.
La bibliothèque documentaire, reconnue pour sa richesse technique, est réorganisée pour une consultation facilitée et intègre désormais une fonctionnalité « Favoris ».

Les enjeux environnementaux occupent une place centrale sur le site, illustrant l’engagement de la filière en faveur d’une industrie durable et territorialisée.

La cartographie FERVAM, interactive et accessible à tous, permet d’identifier :

  • les points d’apport volontaire (déchetteries, distributeurs…),
  • les prestataires de collecte sur chantier et en entreprise, en vue du recyclage des menuiseries en boucle fermée.

« Mes besoins, Ma fenêtre » : un outil digital dédié aux particuliers

Développé par la section Professions Associées de l’UFME, l’outil digital « Mes besoins, Ma fenêtre » accompagne les particuliers dans le choix de la menuiserie la plus adaptée à leur projet.

Accessible dès la page d’accueil, cet espace pédagogique propose :

  • des contenus sur le confort, la qualité de l’air, la santé et la sécurité,
  • un lexique complet,
  • un modèle de devis type intégrant toutes les mentions légales obligatoires,
  • un questionnaire en neuf étapes pour identifier précisément les besoins de l’utilisateur.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
UFME - Batiweb

Toute l'expertise de l'UFME pour la fenêtre et la porte ... Depuis 2017, l'UFME...

39 Rue Louis Blanc
92400 Courbevoie
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.