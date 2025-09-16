Atlantem annonce la nomination de Francky Durand au poste de directeur qualité. Une décision qui s’inscrit dans le plan stratégique HISSER 2028, et confirme la priorité donnée par l’entreprise à la performance industrielle et à la satisfaction client.

Arrivé chez Atlantem en 2019, d’abord comme directeur du site d’Hillion puis à la tête du pôle AM-X, Francky Durand a été fraîchement nommé au poste de directeur qualité de la marque. Sa nouvelle nomination le propulse également au comité de direction. Il reportera directement à Richard Marchant, directeur général.

De par ses différentes fonctions, l’homme a su marquer le développement de l’entreprise par son approche axée sur la sécurité, la qualité et l’optimisation des flux.

« Je suis enthousiaste de porter, avec toutes les équipes, l’ambition qualité d’Atlantem. Pour moi, la qualité est une culture qui doit irriguer chaque action et chaque décision, de la conception dans nos bureaux d’études jusqu’au service après-vente », explique Francky Durand.

« Notre objectif est d’améliorer de manière pérenne notre relation de confiance avec nos clients en leur garantissant des produits et des services dont la fiabilité est une évidence », ajoute-t-il.

Une usine comme vitrine de l’industrie du futur

Le parcours de Francky Durand illustre sa capacité à piloter des projets d’envergure dans des environnements variés, de l’électroménager à l’économie circulaire, en passant par la construction d’une usine dans le secteur des détergents. Chez Atlantem, il a notamment transformé l’usine d’Hillion, qui compte 85 collaborateurs sur 8 700 m², en vitrine de la digitalisation.

La production de baies coulissantes hybrides AM-X y est désormais entièrement digitalisée grâce à un logiciel de suivi en temps réel. Chaque étape de fabrication bénéficie d’une traçabilité fine : un profilé défectueux est automatiquement réusiné, et une menuiserie peut être mise en attente en l’absence de vitrage.

Cette modernisation vient illustrer l’engagement d’Atlantem en faveur de l’industrie du futur et de l’amélioration continue.

Par Jérémy Leduc