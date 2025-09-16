Atlantem nomme Francky Durand directeur qualité
Mis à jour le 16 septembre 2025 à 17h18
Arrivé chez Atlantem en 2019, d’abord comme directeur du site d’Hillion puis à la tête du pôle AM-X, Francky Durand a été fraîchement nommé au poste de directeur qualité de la marque. Sa nouvelle nomination le propulse également au comité de direction. Il reportera directement à Richard Marchant, directeur général.
De par ses différentes fonctions, l’homme a su marquer le développement de l’entreprise par son approche axée sur la sécurité, la qualité et l’optimisation des flux.
« Je suis enthousiaste de porter, avec toutes les équipes, l’ambition qualité d’Atlantem. Pour moi, la qualité est une culture qui doit irriguer chaque action et chaque décision, de la conception dans nos bureaux d’études jusqu’au service après-vente », explique Francky Durand.
« Notre objectif est d’améliorer de manière pérenne notre relation de confiance avec nos clients en leur garantissant des produits et des services dont la fiabilité est une évidence », ajoute-t-il.
Une usine comme vitrine de l’industrie du futur
Le parcours de Francky Durand illustre sa capacité à piloter des projets d’envergure dans des environnements variés, de l’électroménager à l’économie circulaire, en passant par la construction d’une usine dans le secteur des détergents. Chez Atlantem, il a notamment transformé l’usine d’Hillion, qui compte 85 collaborateurs sur 8 700 m², en vitrine de la digitalisation.
La production de baies coulissantes hybrides AM-X y est désormais entièrement digitalisée grâce à un logiciel de suivi en temps réel. Chaque étape de fabrication bénéficie d’une traçabilité fine : un profilé défectueux est automatiquement réusiné, et une menuiserie peut être mise en attente en l’absence de vitrage.
Cette modernisation vient illustrer l’engagement d’Atlantem en faveur de l’industrie du futur et de l’amélioration continue.
Par Jérémy Leduc
Chutes de production : Atlantem s'outille avec l'intelligence artificielle
À travers un partenariat avec Reeverse Systems, le fabricant de menuiseries Atlantem veut faire rimer process industriel et intelligence artificielle. En résulte son projet Material Management System (MMS...
QUALIBAT : des qualifications métiers au service de l'excellence
Les qualifications QUALIBAT vont bien au-delà de simples labels : elles attestent et valorisent votre savoir-faire et vos compétences. Reconnaissable à sa pyramide bleue et blanche, cette distinction valorise...
Simplification : des entreprises gagnantes sur toute la ligne !
QUALIBAT mise sur la digitalisation pour simplifier les démarches des entreprises. Depuis l’espace en ligne, elles accèdent à des services pratiques et centralisés pour simplifier les tâches administratives,...
(Vidéo) Vers plus de PVC recyclé chez Deceuninck
Visite sur le site de recyclage de Deceuninck à Dixmude, en Belgique. Le fabricant de profilés - pour la menuiserie notamment - a augmenté ses capacités de recyclage. Son objectif : réduire de moitié son...