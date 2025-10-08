ConnexionS'abonner
Fermer

Une nouvelle directrice marketing pour Aldes

Nomination
Par Claire Lemonnier
Publié le 08 octobre 2025
Mis à jour le 08 octobre 2025 à 16h23
Partager : 
Aldes, spécialisé dans la ventilation et le confort thermique, annonce créer une nouvelle fonction de directrice marketing, attribuée à Aurélie Péneau, forte de 17 ans passés au sein du groupe.
©Aldes - Aurélie Péneau
©Aldes - Aurélie Péneau

Diplômée de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon en Génie Énergie et Environnement, Aurélie Péneau commence sa carrière en tant qu'ingénieure technico-commerciale chez GEA Happel France.

Elle rejoint ensuite Aldes en 2008, où elle débute comme support technique et commercial à l’international. Elle évolue ensuite au sein de la direction du marché résidentiel international, puis devient responsable produit maison connectée et cheffe de groupe marketing pour le marché résidentiel.

 

Innover pour mieux répondre aux attentes des clients

 

À 42 ans, après 17 ans d’expérience au sein du groupe, elle est aujourd’hui nommée directrice marketing.

Elle sera chargée de piloter la stratégie produit « en alignant l’innovation des solutions Aldes avec les attentes des clients et les objectifs de performance commerciale », précise Aldes dans un communiqué.

« Face aux enjeux stratégiques liés à la relance de la croissance sur le marché résidentiel - en particulier dans les domaines du confort thermique et de la VMC - ainsi qu’au développement de notre offre en protection incendie et en CTA, nous avons choisi de renforcer notre pôle marketing en créant une fonction de direction marketing couvrant l’ensemble de nos marchés. Nous sommes heureux de confier cette responsabilité clé à Aurélie Péneau, qui poursuit ainsi son parcours au sein d’Aldes », a expliqué Stanislas Lacroix, PDG d’Aldes.

« J’ai rejoint Aldes il y a 17 ans avec la volonté de donner du sens à mon travail, d’agir en cohérence avec mes convictions. Je suis honorée de la confiance renouvelée par les équipes à travers ma nomination au poste de directrice marketing », a de son côté réagi Aurélie Péneau.

 

Par Claire Lemonnier

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.