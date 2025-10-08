Une nouvelle directrice marketing pour Aldes

Aldes, spécialisé dans la ventilation et le confort thermique, annonce créer une nouvelle fonction de directrice marketing, attribuée à Aurélie Péneau, forte de 17 ans passés au sein du groupe.

Diplômée de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon en Génie Énergie et Environnement, Aurélie Péneau commence sa carrière en tant qu'ingénieure technico-commerciale chez GEA Happel France.

Elle rejoint ensuite Aldes en 2008, où elle débute comme support technique et commercial à l’international. Elle évolue ensuite au sein de la direction du marché résidentiel international, puis devient responsable produit maison connectée et cheffe de groupe marketing pour le marché résidentiel.

Innover pour mieux répondre aux attentes des clients

À 42 ans, après 17 ans d’expérience au sein du groupe, elle est aujourd’hui nommée directrice marketing.

Elle sera chargée de piloter la stratégie produit « en alignant l’innovation des solutions Aldes avec les attentes des clients et les objectifs de performance commerciale », précise Aldes dans un communiqué.

« Face aux enjeux stratégiques liés à la relance de la croissance sur le marché résidentiel - en particulier dans les domaines du confort thermique et de la VMC - ainsi qu’au développement de notre offre en protection incendie et en CTA, nous avons choisi de renforcer notre pôle marketing en créant une fonction de direction marketing couvrant l’ensemble de nos marchés. Nous sommes heureux de confier cette responsabilité clé à Aurélie Péneau, qui poursuit ainsi son parcours au sein d’Aldes », a expliqué Stanislas Lacroix, PDG d’Aldes.

« J’ai rejoint Aldes il y a 17 ans avec la volonté de donner du sens à mon travail, d’agir en cohérence avec mes convictions. Je suis honorée de la confiance renouvelée par les équipes à travers ma nomination au poste de directrice marketing », a de son côté réagi Aurélie Péneau.

Par Claire Lemonnier