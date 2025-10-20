Reynaers Aluminium confie sa direction technique à Romain Arnaud
Publié le 20 octobre 2025, mis à jour le 20 octobre 2025 à 15h50, par Batiweb Rédaction
Romain Arnaud s'est forgé une epxertise directement au contrat de l'industrie. Passé par les postes de technicien méthode, responsable de production puis directeur de sites, il a intégré Reynaers Aluminium France en 2019 pour piloter les solutions industrielles et l'automation. Sous son impulsion, la fenêtre IndusLine 68 et le coulissant IndusPatio 68 ont été lancés et les ateliers de menuiserie ont été accompagnés dans leur structuration et leur digitalisation.
« Nous avons été précurseur en matière d'accompagnement des ateliers de production de menuiseries. À leur côté, nous contribuons à leur transformation en leur proposant des solutions capables d'allier productivité et souplesse. L'automatisation n'est pas une fin en soi, c'est un levier au service des entrepreneurs », rappelle-t-il.
Simplifier sans perdre en performance
En tant que Directeur Technique, il supervise désormais le bureau d’études, le laboratoire et l’équipe automation, soit 18 collaborateurs. Sa ligne directrice est claire : concevoir des systèmes performants et simples à mettre en œuvre. « Mon objectif est de mettre notre expertise technique au service des professionnels afin qu’ils gagnent en compétitivité. L’innovation ne doit pas rimer avec complexité ; nos systèmes doivent rester simples à fabriquer et à poser, même lorsqu’ils répondent aux projets les plus ambitieux », affirme-t-il.
Il souhaite capitaliser sur les gammes existantes tout en rendant leur utilisation plus intuitive, avec des produits plus facilement industrialisables.
Adapter les gammes du groupe et renforcer l’accompagnement
Autre priorité : exploiter davantage les gammes internationales du groupe Reynaers en les adaptant au marché français. Il coordonne les ajustements techniques et réglementaires, structure la documentation et déploie la formation pour accélérer leur adoption. « Ces gammes sont d’une qualité exceptionnelle, mais encore trop peu exploitées sur notre marché français, à l’image des séries MasterLine 8 et SlimLine 38. Notre rôle est de les rendre accessibles, compréhensibles et parfaitement adaptées aux attentes de nos clients », souligne-t-il.
La montée en compétences fait partie intégrante de sa mission. Des sessions pratiques sont organisées avec les équipes commerciales, techniques et les Fabricants Partner afin d’assurer une parfaite maîtrise des produits avant leur commercialisation. « Bien vendre une gamme, c’est avant tout bien la connaître. Nous devons donner à nos équipes les moyens d’accompagner les clients avec expertise et confiance », insiste-t-il.
Sa nomination traduit la volonté de Reynaers Aluminium France de renforcer sa proximité avec les menuisiers, fabricants et prescripteurs, en combinant technicité, innovation opérationnelle et accompagnement de terrain.
Par Jérémy Leduc
Les tags associés
FABLine, la démarche de Reynaers Aluminium pour la productivité des industriels
Certains professionnels de la menuiserie aluminium ont pu découvrir le dispositif à l’occasion du Mondial du Bâtiment. Lancé par Reynaers Aluminium, FABLine est une panoplie d’outils et de services visant...
Le groupe Reynaers dévoile ses nouvelles capacités logistiques en France
Le groupe Reynaers renforce ses capacités logistiques sur le site de Brouchy en Picardie. Située à Brouchy, entre Paris et la Belgique, la nouvelle extension de 5400m² de la plateforme logistique de Reynaers...
Le groupe REYNAERS, « Golden Partner » du pavillon Belge à l’Exposition Universelle de DUBAÏ 2020
L’exposition Universelle, une vitrine sur la science et le progrès humain. Depuis le 20 Octobre 2021 et jusqu’au 31 mars 2022, DUBAÏ accueille l’Exposition Universelle.
Jérémy Caron nommé nouveau DG France de la division fenêtre de toit de Roto
Roto annonce la nomination de Jérémy Caron au poste de directeur général France de sa division fenêtre de toit. Cette nomination stratégique vise à consolider la position de Roto sur le marché français...