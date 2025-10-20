Depuis avril 2025, Romain Arnaud a pris la tête de la direction technique de Reynaers Aluminium France. À 40 ans, ce profil issu du terrain veut allier innovation, simplicité et adaptation au marché pour renforcer la compétitivité des professionnels du secteur.

Romain Arnaud s'est forgé une epxertise directement au contrat de l'industrie. Passé par les postes de technicien méthode, responsable de production puis directeur de sites, il a intégré Reynaers Aluminium France en 2019 pour piloter les solutions industrielles et l'automation. Sous son impulsion, la fenêtre IndusLine 68 et le coulissant IndusPatio 68 ont été lancés et les ateliers de menuiserie ont été accompagnés dans leur structuration et leur digitalisation.

« Nous avons été précurseur en matière d'accompagnement des ateliers de production de menuiseries. À leur côté, nous contribuons à leur transformation en leur proposant des solutions capables d'allier productivité et souplesse. L'automatisation n'est pas une fin en soi, c'est un levier au service des entrepreneurs », rappelle-t-il.

Simplifier sans perdre en performance

En tant que Directeur Technique, il supervise désormais le bureau d’études, le laboratoire et l’équipe automation, soit 18 collaborateurs. Sa ligne directrice est claire : concevoir des systèmes performants et simples à mettre en œuvre. « Mon objectif est de mettre notre expertise technique au service des professionnels afin qu’ils gagnent en compétitivité. L’innovation ne doit pas rimer avec complexité ; nos systèmes doivent rester simples à fabriquer et à poser, même lorsqu’ils répondent aux projets les plus ambitieux », affirme-t-il.

Il souhaite capitaliser sur les gammes existantes tout en rendant leur utilisation plus intuitive, avec des produits plus facilement industrialisables.

Adapter les gammes du groupe et renforcer l’accompagnement

Autre priorité : exploiter davantage les gammes internationales du groupe Reynaers en les adaptant au marché français. Il coordonne les ajustements techniques et réglementaires, structure la documentation et déploie la formation pour accélérer leur adoption. « Ces gammes sont d’une qualité exceptionnelle, mais encore trop peu exploitées sur notre marché français, à l’image des séries MasterLine 8 et SlimLine 38. Notre rôle est de les rendre accessibles, compréhensibles et parfaitement adaptées aux attentes de nos clients », souligne-t-il.

La montée en compétences fait partie intégrante de sa mission. Des sessions pratiques sont organisées avec les équipes commerciales, techniques et les Fabricants Partner afin d’assurer une parfaite maîtrise des produits avant leur commercialisation. « Bien vendre une gamme, c’est avant tout bien la connaître. Nous devons donner à nos équipes les moyens d’accompagner les clients avec expertise et confiance », insiste-t-il.

Sa nomination traduit la volonté de Reynaers Aluminium France de renforcer sa proximité avec les menuisiers, fabricants et prescripteurs, en combinant technicité, innovation opérationnelle et accompagnement de terrain.

