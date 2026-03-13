FEIN célèbre 70 ans d'innovation en France : 1956 - 2026

Depuis ses débuts, FEIN a marqué son empreinte en France avec des étapes clés, notamment :

1965 : Ouverture de la première agence FEIN à Paris.

1982 : Déménagement dans les locaux de Thal Marmoutier. Le stock est désormais géré par la filiale grâce à une équipe de 4 magasiniers.

2008 : Création de nouveaux locaux pour répondre à une demande croissante.

2009 : Lancement de la FEIN Academy, un programme de formation dédié aux professionnels.

2022 : Ouverture de notre service après-vente intégré à la filiale FEIN France.

Aujourd'hui, FEIN continue de s'imposer comme un partenaire incontournable pour les professionnels à travers le pays, en offrant des solutions innovantes et des produits de qualité.

Pour célébrer cet anniversaire marquant, FEIN met en place une série d'opérations spéciales, accessibles à tous les professionnels :

Plateforme dédiée à l'anniversaire

Une plateforme interactive Grand Jeu Anniversaire FEIN – 70.000€ de cadeaux fein & cash-back à gagner est en ligne pour permettre aux utilisateurs de participer à des instants gagnants sans obligation d'achat. Ce jeu est ouvert à tous les professionnels souhaitant tenter leur chance de gagner des prix exclusifs tel qu’une caisse à outil, des couteaux multifonctions, des radios… tout au long de l'année.

70 000€ de cadeaux et de cash back sont en jeu !

Opération de Cashback

Du 1er février au 30 novembre 2026, FEIN propose une opération de cashback exceptionnelle. Pour chaque achat d'une machine FEIN, les clients pourront bénéficier d'un remboursement allant de 40 à 75 €. Cette initiative vise à remercier nos clients pour leur fidélité tout en incitant à découvrir nos produits.

Journées Anniversaire chez nos Partenaires

Des journées spéciales seront organisées chez nos partenaires à travers la France. Au programme : démonstrations de produits, présentation des nouveautés et cadeaux à gagner. Pour dynamiser la présence et la visibilité de FEIN, nous avons créé un totem dédié à cette opération. Un QR Code sur le totem permettra aux participants d'accéder directement à la page de l'opération. Ces événements permettront aux professionnels de découvrir l'excellence de la gamme FEIN dans une ambiance festive et conviviale.

Cumul de Promotions Avantageuses

L'opération de cashback est cumulable avec notre promotion actuelle. En s'enregistrant pour une extension de garantie de 3 ans, les clients auront également la possibilité de recevoir une batterie supplémentaire gratuitement pour l'achat d'un outil sans fil. C'est une occasion à ne pas manquer pour maximiser la valeur de votre investissement dans nos produits.

À travers ces initiatives, FEIN souhaite non seulement célébrer son histoire, mais aussi renforcer son engagement envers ses clients en leur offrant des expériences et des avantages inédits. Nous vous invitons à visiter notre site web pour en savoir plus sur ces opérations et à rester à l'affût des événements à venir.

Pour en savoir plus exit_to_app