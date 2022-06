Disponibles depuis déjà quelques années, les technologies BIM mises en place par le fabricant Siniat se renouvellent afin de s’adapter à l’évolution du métier de plaquiste. Panorama de ces évolutions, misant notamment sur le Saas et l’IA.

Le spécialiste des plaques de plâtre et solutions pour cloison, plafond, et isolation Siniat développe depuis des années des outils BIM dédiés à ces métiers. L’ensemble de ces systèmes est disponible dans un logiciel BIM, l’Expert Siniat, conçue en partenariat avec la start-up iséroise BIM Cloisons.

Pour rappel, l’Expert Siniat se décline en trois versions. L’Expert Siniat LT - anciennement BIM Start –, dédiée aux phases en amont du chantier et aux prescripteurs. L’Expert Siniat PRO est dédié aux plaquistes, pour faciliter, par le BIM, les études d’éxécution, notamment. Pour une modélisation précise des ossatures métalliques, le fabricant met également à disposition l’Expert Siniat Métal. Déjà bien « éprouvées », ces technologies méritaient toutefois quelques mises à jour.

De nouvelles fonctionnalités sur le logiciel BIM Expert Siniat

Les solutions Expert Siniat fonctionnent donc désormais en mode Saas (accessible par internet). L’idée de cette mise à jour était d’optimiser les services de stockage et de calcul sur le Cloud.

L’actualisation fiable et instantanée des informations est rendue possible grâce à un nouveau système de gestion de données, directement connecté au Product Information Modelling (PIM) de Siniat. Ainsi, le nombre de références Siniat avec « 200 000 variantes possibles, tous types d’ouvrages confondus, conformément aux règles de l’art et aux recommandations de prescription de l’industriel », développe la marque.

Une amélioration du confort et de l’ergonomie des outils Expert Siniat a été également apportée. Le recours à l’intelligence artificielle tend à fluidifier l’ordre d’apparition des filtres et la hiérarchisation des produits, en fonction des habitudes de l’utilisateur. D’ailleurs, deux modes d’affichages sont disponibles selon le confort de navigation, avec un mode clair et un mode sombre.

Certaines versions de l’Expert Siniat évoluent également. Sur l’Expert Siniat LT, l’utilisateur peut cibler sa propre sélection de propriétés à associer aux objets BIM et à importer dans la maquette.

Mais c’est surtout l’Expert Siniat PRO qui compte le plus de nouvelles fonctionnalités. De nouveaux contenus débarqueront sur le logiciel, en particulier sur les nouveautés Siniat : la collection Createx de plafonds acoustiques et esthétiques, les dalles Purebel, la nouvelle génération de cloisons anti-effraction SecurBlock...

Le logiciel sera également directement lié à GaiA ERP, progiciel de gestion pour les plaquistes, développé et commercialisé par BIM Cloisons. « Expert Siniat devient ainsi la première application BIM pour les plaquistes entièrement connectée à un ERP», se réjouit le fabricant.

Virginie Kroun

Photo de Une : Siniat