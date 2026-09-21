Buildots lève 130 millions de dollars

L’entreprise Buildots annonce une nouvelle levée de fonds et accélère le déploiement de sa plateforme s’appuyant sur l’IA.

Buildots annonce avoir levé 130 millions de dollars, ce qui porte à 297 millions de dollars le montant total des fonds levés.



« Ce financement permettra à Buildots de devenir une solution incontournable pour le secteur mondial de la construction et d’accélérer ses déploiements au sein de l’économie de l’IA», souligne l’entreprise, qui peut se vanter de voir son chiffre d’affaires tripler chaque année.

Obtenir des données objectives



Le principe de la plateforme : transformer les données d’un chantier en informations exploitables et les centraliser pour suivre l’avancement de manière objective et non plus au travers de rapports fragmentés, d’inspections manuelles et d’évaluations subjectives.



« Grâce à son IA propriétaire, Buildots crée une boucle de rétroaction entre les mondes physique et numérique. Celle-ci repose sur huit années de données issues de chantiers réels, et non sur des données extraites d’Internet ou empruntées à des modèles généralistes », explique l’entreprise.



« Ces modèles de vision par ordinateur transforment les vidéos du chantier en jumeau numérique de chaque projet, en croisant planning de construction, maquettes 3D et images du chantier afin de classifier des centaines de types de travaux », poursuit-elle.



Convaincre les plus grandes entreprises de la construction



Alors que la construction devient de plus en plus complexe, que les délais se raccourcissent et que les risques augmentent, la plateforme permet plus de visibilité et de prévisibilité pour un gain de temps et d’argent.



La plateforme est aujourd’hui déployée au sein de plus de 100 grandes entreprises de construction, dont Bouygues Construction, Vinci et Eiffage.



Buildots ambitionne aujourd’hui de se développer sur l’ensemble du cycle de vie de la construction, allant de l’appel d’offres à la livraison, de s’adresser davantage aux dirigeants d’entreprise pour leur permettre de piloter l’ensemble de leur portefeuille de projets, et de convaincre les plus grands donneurs en Amérique du Nord et dans la région EMEA.