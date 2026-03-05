76 mm WarmCore : la menuiserie aluminium qui atteint les performances du PVC
Publié le 05 mars 2026
Une rupture technologique dans le monde de la menuiserie aluminium
Avec le système 76 mm WarmCore, profine France introduit une nouvelle génération de menuiserie dédiée au résidentiel.
Le système repose sur une architecture hybride innovante : un cœur en PVC recyclé associée à des parements intérieur et extérieur en aluminium recyclé. Cette architecture permet d’atteindre des niveaux d’isolation jusqu’ici réservés au PVC, tout en conservant l’esthétique et la durabilité de l’aluminium.
Autre innovation majeure : WarmCore est la première fenêtre aluminium soudée dans les angles sur une ligne PVC. Ce procédé industriel garantit :
- Une homogénéité structurelle renforcée
- Une étanchéité optimisée
- Une simplification du process de fabrication
- Une réduction des opérations d’assemblage mécanique
Un atout stratégique pour les fabricants et industriels souhaitant rationaliser leur production.
Des performances thermiques de haut niveau
Alors qu’une fenêtre aluminium standard affiche en moyenne un Uw de 1,7 W/m².K, le système 76 mm WarmCore atteint un coefficient Uw de :
- 1,3 W/m².K en ouvrant visible
- 1,2 W/m².K en ouvrant caché
Ces performances positionnent WarmCore comme une solution parfaitement adaptée aux projets à haute performance énergétique dans l’habitat, qu’il s’agisse de logement collectif, de maisons individuelles, de constructions neuves ou de rénovations énergétiques.
Une gamme adaptée aux projets résidentiels
La gamme 76 mm WarmCore se décline en portes et fenêtres pour répondre aux besoins du résidentiel. La porte d’entrée est déjà commercialisée sur le marché français depuis fin 2025, rencontrant un fort intérêt grâce à son esthétique aluminium premium et à son assemblage simplifié.
Le concept de fenêtre sera présenté lors du salon Batimat, en septembre 2026, avec une commercialisation à partir de ce moment-là. Le système 76 mm WarmCore sera d’ailleurs visible dans son intégralité sur le stand Kömmerling (Hall 6 – stand E040) pendant l’événement.
Deux esthétiques sont prévues afin de répondre aux tendances architecturales du marché :
- Ouvrant visible : cadre aluminium apparent autour du vitrage, adapté aux architectures traditionnelles et contemporaines.
- Ouvrant caché : ouvrant totalement dissimulé côté extérieur, idéal pour les façades minimalistes et les grandes surfaces vitrées.
Cette diversité permet aux professionnels du bâtiment de choisir la solution la mieux adaptée à chaque projet, en neuf comme en rénovation.
Une étanchéité et une statique optimisées
Le système 76 mm WarmCore bénéficie de trois joints d’étanchéité : un joint central et deux joints de frappe. Le joint central crée une zone de décompression qui contraint l’eau à suivre le chemin de drainage intégré, tandis que les deux joints de frappe assurent l’étanchéité extérieure. Ce dispositif garantit une efficacité thermique durable, même en cas d’infiltration, en maintenant les performances sur le long terme.
Par ailleurs, grâce aux parements en aluminium intérieur et extérieur, qui se positionnent autour du noyau en PVC, aucun renfort supplémentaire n’est nécessaire. Cette conception assure une statique performante, permettant de réaliser des vantaux de grandes dimensions et lourds, jusqu’à 2 300 x 1 000 mm et 100 kg pour la porte d’entrée.
Une menuiserie sur mesure
WarmCore permet une personnalisation complète avec bi-coloration possible sur plusieurs teintes RAL en standard : RAL 3005 (Rouge vin), RAL 7011 (Gris fer), RAL 7016 (Gris anthracite), RAL 8014 (Brun sépia), RAL 9005 (Noir foncé), RAL 9006 (Aluminium blanc) et RAL 9016 (Blanc signalisation). D'autres coloris compléteront rapidement la gamme initiale sur une grande diversité de nuances.
Les profilés sont compatibles avec différents types de remplissage : vitrage classique, décoratif, anti-effraction, phonique ou panneau jusqu’à 50 mm. Cette modularité répond aux exigences esthétiques, acoustiques, de sécurité et de confort thermique des projets résidentiels.
Une conception pensée pour la décarbonation
Le système 76 mm WarmCore peut intégrer :
- Jusqu’à 100 % de PVC recyclé au cœur du profilé
- Jusqu’à 95 % d’aluminium recyclé dans les parements
Contrairement aux profilés aluminium classiques intégrant des barrettes polyamide difficiles à séparer, WarmCore permet une dissociation simple des matériaux en fin de vie.
Résultat :
- Une recyclabilité complète
- Une réduction significative de l’empreinte carbone
- Une réponse concrète aux stratégies bas carbone des maîtres d’ouvrage, promoteurs et prescripteurs.
Une opportunité pour les professionnels du bâtiment
Avec le système 76 mm WarmCore, Kömmerling propose une menuiserie aluminium nouvelle génération conciliant :
- Performance thermique élevée
- Esthétique aluminium premium
- Process industriel optimisé et automatisé
- Démarche environnementale structurée
Une solution stratégique pour les acteurs du résidentiel souhaitant conjuguer exigence technique et transition environnementale.
