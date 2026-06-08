ISO 2000 : L’innovation au service de l’isolation

ISO 2000 existe depuis plus de 26 ans et a effectué un virage stratégique en 2015.

Initialement positionnée sur le secteur de la GSB, la société a souhaité se réorienter vers un marché de professionnels s’adressant à des professionnels. L’entreprise compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs et ne cesse d’évoluer avec une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années.

Chez ISO 2000, 2 grandes catégories de produits sont proposées sur le marché de l’isolation thermique pour toitures, combles et murs :

Les isolants réflecteurs souples pour la rénovation, fabriqués sous forme de rouleaux. Les isolants réflecteurs semi-rigides à destination de la construction neuve.

Notre technologie d’isolation par réflexion de la lumière grâce notamment à des films bas émissifs présente des performances plus élevées que les isolants classiques, et ce été comme hiver, offrant ainsi plus de confort et de bien-être à l’utilisateur, en toutes saisons. Les produits sont faciles à manipuler et à poser. Installer des produits ISO 2000, c’est utiliser des produits sains, certifiés, normés et les plus performants du marché grâce à notre savoir-faire et notre volonté d’innover au quotidien.

La singularité d’ISO 2000 sur le marché repose sur sa réactivité, sa proximité avec les clients, sa capacité d’innovation et son niveau d’expertise et de service. ISO 2000 sélectionne avec attention ses partenaires négoces.

Elle souhaite créer une réelle relation de confiance avec eux, en les accompagnant dans la formation de ses produits pour les rendre eux-mêmes experts en isolants réflecteurs et donc ambassadeurs de la marque. Leur stratégie n’est pas de développer un large réseau de distributeurs, mais plutôt de créer des relations privilégiées avec des partenaires clés, spécialisés et ainsi leur offrir une qualité de service maximisée.

ISO 2000 est également un fabricant 100 % français, maîtrisant toute la chaîne de production des composants et produits finis pour une qualité maitrisée et optimale.

En tant qu’industriel innovant, ISO 2000 s’engage également dans une démarche d’éco-conception. Dans une volonté de zéro déchet, ISO 2000 développe par exemple le recyclage de ses chutes pour les réintégrer dans un nouveau cycle de production. Composés de matériaux recyclables, ses produits ont des émissions de Composés Organiques Volatils niveau A+.

Outre cette démarche d’éco-conception, ISO 2000 tient à réduire notre empreinte carbone pour un impact environnemental positif. En effet, ses produits sont très peu consommateurs d’eau et d’énergie au niveau de la production, sont légers et facilement stockables et transportables limitant ainsi ses émissions de gaz à effet de serre.

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