EVOLINK Smart : hybrider une installation de chauffage sans remplacer sa chaudière

Faire évoluer le chauffage sans repartir de zéro

En rénovation, l’intégration d’une pompe à chaleur ne signifie pas nécessairement qu’il faut remplacer l’ensemble du système de chauffage. Pour les professionnels qui souhaitent proposer une évolution de l’installation existante, Grant France présente l’EVOLINK Smart, un module hydraulique conçu pour coordonner une pompe à chaleur Aérona R290 et une chaudière déjà en place.

Associé à la régulation Grant Smart Controls, ce dispositif permet de faire fonctionner une pompe à chaleur Aérona R290 avec une chaudière gaz, fioul ou électrique d’une puissance maximale de 28 kW, quelle que soit sa marque.

L’objectif est de tirer parti des deux générateurs en adaptant leur fonctionnement aux besoins réels du logement et aux conditions extérieures.

Une régulation adaptée aux besoins de l’installation

Deux critères permettent de déterminer quand la chaudière d’appoint doit compléter la demande en énergie :

Le point de bivalence : lorsque la température extérieure ne permet plus à la pompe à chaleur de fournir suffisamment d’énergie dans les conditions prévues, la régulation déclenche le basculement vers la chaudière d’appoint.

: lorsque la température extérieure ne permet plus à la pompe à chaleur de fournir suffisamment d’énergie dans les conditions prévues, la régulation déclenche le basculement vers la chaudière d’appoint. Le temps nécessaire pour atteindre la température de départ : une durée cible est définie dans la régulation. Si la pompe à chaleur ne permet pas d’atteindre la température de départ souhaitée dans le délai prévu, la chaudière d’appoint est sollicitée pour compléter la production de chaleur.

Cette gestion permet d'adapter le fonctionnement du système aux caractéristiques de l’installation et aux besoins réels en chauffage. La chaudière intervient lorsque les conditions définies dans la régulation le nécessitent, afin d’optimiser le fonctionnement de l’installation.

Une réponse concrète aux contraintes de la rénovation

Conserver une chaudière existante constitue un atout pour certains projets de rénovation. En permettant son association avec une pompe à chaleur Grant, l’EVOLINK Smart offre une possibilité d’évolution du système de chauffage sans imposer systématiquement le remplacement du générateur en place.

« En conservant la chaudière en place comme générateur d’appoint, l’intégration d’une pompe à chaleur peut être envisagée sans nécessiter systématiquement le remplacement du générateur existant », explique Frédéric Paturel, directeur technique de Grant France.

Cette approche permet aux professionnels d’envisager différentes configurations selon les caractéristiques du logement, l’installation existante et les besoins de chauffage. La chaudière reste disponible pour compléter la production de chaleur lorsque cela est nécessaire.

L’EVOLINK Smart s’inscrit ainsi dans une logique de rénovation progressive, en valorisant les équipements déjà installés tout en permettant l’intégration d’une pompe à chaleur.

Un module compact pour simplifier l’intégration

Fabriqué en Irlande, l’EVOLINK Smart présente un format compact de 350 mm de largeur, 490 mm de hauteur et 179 mm de profondeur. Il est compatible avec les chaudières gaz, fioul et électriques jusqu’à 28 kW, toutes marques confondues.

Le module fonctionne exclusivement avec la régulation Grant Smart Controls, qui assure la gestion du système hybride. Il bénéficie d’une garantie de deux ans.

En associant une pompe à chaleur Grant Aérona R290 à un générateur existant, Grant propose une solution destinée aux projets dans lesquels la rénovation du chauffage doit conjuguer évolution technologique, valorisation de l’installation en place et adaptation aux besoins du bâtiment.

Grant France, une expertise du chauffage

Fondée en 1978 en Irlande, Grant conçoit et fabrique des solutions de chauffage. Sa filiale française, implantée à Chambéry depuis 2018, commercialise des chaudières et des pompes à chaleur destinées à l’habitat individuel et au petit collectif.

Avec l’EVOLINK Smart, Grant complète son offre avec une solution dédiée à l’hybridation des systèmes de chauffage existants.

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