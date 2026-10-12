Avec Evolink Smart, Grant mise sur l’hybridation et le multi-énergies

À l’occasion du salon Interclima, Grant a présenté son nouveau module d’hybridation « Evolink Smart » et « Hydrobox ». Retour sur ces nouveautés et la stratégie multi-énergies du groupe avec Alix Arrigoni, directeur général de Grant France.

Fondé en Irlande par Stephen Grant en 1978, le groupe Grant compte aujourd’hui environ 550 salariés : 400 en Irlande (où est situé le site de production), 140 au Royaume-Uni (filiale qui existe depuis 30 ans) et 10 en France (filiale plus récente, qui a 8 ans).



En France, le siège social est basé à Chambéry et comprend une partie bureaux, stockage et livraison.



Outre ces trois implantations, le groupe dispose également des partenaires commerciaux au Danemark, en Finlande, en Grèce et en Nouvelle-Zélande.



Une stratégie multi-énergies pour faire face aux crises et évolutions du marché



La force de Grant ? Le chauffage multi-énergies, puisque le fabricant propose à la fois des pompes à chaleur, des chaudières biomasse (granulés et bois bûche), et des chaudière fioul.



Le directeur de Grant France rappelle en effet que le chauffage fioul reste d’actualité pour 3 millions de personnes en France. Il nous explique que l’arrêt du fioul chez de nombreux fabricants concurrents représente une opportunité pour le groupe Grant, qui, lui, fabrique toujours 62 000 chaudières fioul chaque année en Irlande.



« On commercialise des chaudières biofioul, ce qui se fait rare de nos jours, puisque nous avons eu quelqu'un qui disait à un moment donné à la tête de l'État que le fioul était interdit. C’est faux. Le biofioul est là, le fioul existe toujours, il y a toujours 3 millions de personnes qui se chauffent avec cette énergie-là, et on ne va pas éliminer toutes les chaudières fioul tout de suite », souligne-t-il.



Et d’ajouter : « En France, les installateurs ont du mal à se procurer ces chaudières fioul, mais nous, nous avons du stock ».



Grâce au multi-énergies, le groupe Grant a pu faire face à la crise des prix des granulés en 2022 et se montrer résilient.



« En 2022, quand il y a eu la crise du granulé, certains confrères mono-énergie ont énormément souffert parce qu'ils ont perdu une grosse partie de leur chiffre d'affaires », rappelle-t-il.



« Le multi-énergies et l’hybridation, c’est l’avenir », insiste le DG de Grant France.



« Evolink Smart » et « Hydrobox » : deux nouveautés au service des installateurs



À l’occasion du salon Interclima, au Paris Builders Show, Grant a d’ailleurs dévoilé « Evolink Smart », un nouveau module hydraulique d’hybridation multi-énergies. Il permet de connecter une pompe à chaleur avec une chaudière (gaz, électrique ou fioul), jusqu’à 28 kW, quelle que soit la marque.



Le système bascule automatiquement vers la source d’énergie la plus efficace ou la moins chère, et utilise la chaudière en complément lorsque les températures extérieures deviennent très basses et que la PAC n’est pas suffisamment puissante.



Autre nouveauté : l’« Hydrobox », un module intérieur qui intègre tous les accessoires nécessaires qui vont avec la pompe à chaleur. « Cela permet de faire gagner du temps aux installateurs », résume Alix Arrigoni.



Pour accompagner les installateurs, Grant France propose d’ailleurs des formations saisonnières sur toutes les énergies, au sein de son siège de Chambéry.



Propos recueillis par Claire Lemonnier