TRIBUNE - Steve Smith est directeur des partenariats à Bluebeam, éditeur de logiciels pour l'architecture, l'ingénierie et la construction. L'intéressé nous donne sa vision sur la chaîne d'approvisionnement dans le BTP et comment l'intelligence artificielle peut changer la donner.

Le secteur de la construction souffre d'un paradoxe tenace : il est capable de bâtir des ouvrages d'une complexité extraordinaire, mais il gère encore sa supply chain avec des méthodes héritées des années 1990. Appels téléphoniques, tableurs partagés, relances manuelles, données éparpillées entre des dizaines d'interlocuteurs — le quotidien des équipes projet ressemble davantage à une course à l'information qu'à un pilotage maîtrisé.

Ce n'est pas un problème marginal. Les retards liés à la disponibilité des matériaux et aux dysfonctionnements de la chaîne d'approvisionnement constituent aujourd'hui la première cause d'allongement des délais sur les chantiers. Dans un contexte où la pénurie de main-d'œuvre qualifiée pèse déjà lourdement sur la productivité, et où les effectifs diminuent, cette réalité devient difficilement soutenable.

Un problème de coordination, pas seulement de ressources

On aurait tort de réduire ce défi à une simple question de volume de travail. La complexité de la chaîne d'approvisionnement dans la construction tient d'abord à sa nature profondément collaborative : entrepreneurs généraux, sous-traitants, fournisseurs, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage — tous contribuent à un même résultat, mais opèrent souvent en silos, avec des systèmes d'information qui ne communiquent pas alors qu’ils font en réalité partie de la même équipe.

Les interdépendances sont pourtant critiques. Un équipement qui arrive trop tôt sur un chantier immobilise de la trésorerie et encombre le site. Un équipement qui arrive trop tard bloque des équipes entières et déclenche des pénalités contractuelles. Entre les deux, il y a un processus d'approbation des soumissions, des délais de fabrication variables, des aléas logistiques, autant de variables que les chefs de projet peinent à anticiper simultanément, faute d'une vision consolidée et en temps réel.

Ce que l'on appelle « problème dans la chaîne d'approvisionnement » est en réalité un problème d'informations : des données qui existent mais qui restent fragmentées, silotées, non exploitées.

L'intelligence artificielle comme levier d'amplification humaine

C'est précisément là qu'une nouvelle génération d'outils basés sur l'intelligence artificielle peut changer la donne; non pas en remplaçant les équipes, mais en décuplant leur capacité à traiter, relier et anticiper l'information.

Les approches les plus prometteuses ne cherchent pas à imposer de nouvelles interfaces ou de nouveaux logiciels aux parties prenantes. Elles s'intègrent dans les canaux de communication existants — e-mail, SMS, téléphone — et automatisent discrètement les tâches à faible valeur ajoutée : relances de confirmation de délais, détection d'incohérences entre plannings et listes d'équipements, alertes sur les risques d'approvisionnement. En coulisses, ces systèmes analysent les plans, les cahiers des charges, les historiques de commandes et les calendriers pour produire une vision consolidée de ce qui doit se trouver sur le chantier, à quel moment et avec quelles validations en cours.

Ce changement de paradigme est plus profond qu'il n'y paraît. Il ne s'agit plus de digitaliser un processus manuel pour le rendre légèrement plus rapide. Il s'agit de transformer la nature même du travail des équipes : libérer les chefs de projet des tâches de suivi répétitives pour qu'ils puissent se concentrer sur la prise de décision, la gestion des risques et les relations humaines qui font la qualité d'un projet.

Vers une industrie qui anticipe plutôt qu'elle ne subit

La promesse de l'IA agentique dans la construction n'est pas spectaculaire — et c'est précisément ce qui la rend crédible.Elle ne promet pas de révolutionner l'industrie du jour au lendemain. Elle propose une évolution pragmatique : des systèmes capables de reconnaître des schémas dans des données complexes, de signaler des risques avant qu'ils deviennent des crises, et de coordonner des flux d'information entre des dizaines d'interlocuteurs sans mobiliser un chef de projet à plein temps pour chaque échange.

Dans les secteurs de la distribution et de la logistique, cette transformation a mis une décennie à s'opérer. La construction, longtemps réticente à la digitalisation, commence à rattraper ce retard — sous la pression des marges, des délais et d'une concurrence accrue.

Les entreprises qui sauront intégrer ces outils intelligemment — non comme une fin en soi, mais comme un levier au service de leurs équipes — se donneront un avantage compétitif durable. Celles qui resteront attachées aux méthodes d'hier risquent, à terme, de ne plus pouvoir absorber la complexité croissante de leurs projets.

L'industrie de la construction a toujours su bâtir des ouvrages complexes. Il est temps qu'elle apprenne à les piloter avec la même sophistication.