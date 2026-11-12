Du bronze à l'argent EcoVadis : Nidaplast confirme la progression de sa démarche RSE

EcoVadis évalue les entreprises sur quatre thèmes :

l’environnement

le social et les droits humains

l’éthique

les achats responsables

Pour Nidaplast, l’environnement est le thème le plus solide

Cette nouvelle distinction marque une progression portée par les équipes, dans une PME industrielle qui cherche à mieux mesurer ses pratiques et à se fixer des objectifs concrets.

En 2025, plus des deux tiers de la production Nidaplast ont été réalisés avec de la matière recyclée. Chaque année, l’entreprise valorise également 96 à 97 % des rebuts de production. Elle investit dans des équipements moins énergivores et poursuit ses actions en matière de santé, de sécurité et de formation.

En 2027, Nidaplast poursuivra la mesure de son empreinte carbone et le déploiement de son code de conduite auprès de ses fournisseurs stratégiques.

« Pour une PME industrielle comme la nôtre, la RSE se joue dans les décisions concrètes de l’usine et dans l’attention portée aux équipes. Cette médaille, c’est une fierté collective ; elle nous donne aussi une responsabilité : continuer à progresser. » Vincent Pirson, Directeur Général de Nidaplast

Médaille valable 12 mois à compter du 4 novembre 2026.

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