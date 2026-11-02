Saint-Brieuc : une friche industrielle réinventée avec les brise-soleil DucoSun

Un site chargé d'histoire, au cœur de Saint-Brieuc

Pendant près de 50 ans, le bâtiment qui abrite aujourd'hui Le Belvédère a rythmé la vie du quartier Renaissance. Construit à la fin des années 1970, il a d'abord accueilli le siège d'EDF-GDF avant de devenir, au fil des transformations du groupe, un site occupé par Enedis. Après 44 années d'activité, l'enseigne a quitté les lieux pour un bâtiment mieux adapté à ses besoins, ouvrant la voie à une nouvelle vie pour ce site emblématique de 3,3 hectares.

Le Groupe Commespace a fait le pari de la réhabilitation plutôt que de la démolition-reconstruction. Le projet Le Belvédère transforme aujourd'hui l'ancienne friche en un centre d'affaires mixte de 4 000 m², réparti sur cinq niveaux et accueillant, entre autres, le centre de santé Trégueux–Saint-Brieuc, le siège départemental de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, les bureaux d'Adapei-Nouelles, le siège du Groupe Commespace et les espaces de coworking LATTIK, pensés pour les entrepreneurs et indépendants en quête de flexibilité.

Une réhabilitation pensée pour réduire l'empreinte carbone

Pour Commespace, réhabiliter un bâtiment existant plutôt que d'en construire un nouveau au même endroit permet d'éviter des émissions de carbone considérables, tout en offrant un cadre de vie plus sain et plus confortable aux occupants. C'est cette logique qui a guidé l'ensemble du projet Le Belvédère : la structure béton d'origine, âgée d'environ 50 ans, a été conservée, ce qui a permis de réduire d'environ 40 % l'empreinte carbone du bâtiment par rapport à une reconstruction classique.

« Réutiliser une structure existante en bon état permet de réaliser d'énormes économies en émissions de carbone. Le travail sur l'enveloppe crée en plus une ambiance intérieure saine et confortable, tout en réduisant les consommations énergétiques grâce au confort thermique passif. » François Laurent, Responsable Après-Vente, DUCO Ventilation & Sun Control

Conservation de la structure béton existante : réduction d'environ 40 % de l'empreinte carbone

Ajout de murs à ossature bois et conception compacte pour renforcer la performance thermique

Recyclage des matériaux issus de la déconstruction, dans une logique d'économie circulaire

Création de 1 000 m² d'espaces verts et de noues paysagères pour la gestion des eaux pluviales

Intégration de dispositifs de protection solaire, avec les brise-soleil DUCO en façade

Le rôle structurant des brise-soleil DucoSun

Au-delà de leur fonction de protection solaire, les brise-soleil occupent une place centrale dans le projet Le Belvédère : ils participent à la performance thermique du bâtiment, à la valorisation de la façade réhabilitée et à l'identité architecturale du site. Leur mise en œuvre a été anticipée dès la conception, avec une pose des platines réalisée en amont de l'isolation thermique par l'extérieur et du bardage, garantissant une continuité technique parfaite et une finition soignée.

→ Une signature architecturale en façade

Les façades du Belvédère sont habillées de lames verticales DucoSun Cubic 300, dont les variations de hauteur créent un effet de vague, apportant du rythme, du relief et une véritable signature visuelle au bâtiment. Ce parti pris architectural fort transforme la protection solaire en un véritable élément d'expression de façade.

→ Une adaptation technique sur mesure

Le projet a nécessité le développement de fourchettes Easyfit sur mesure, permettant à la fois la fixation et le déport des lames, en réponse aux contraintes spécifiques de cette opération de réhabilitation. Les exigences réglementaires liées à la façade à ossature bois ont également été intégrées dès la conception : bavettes pare-flammes, gestion des rejets d'eau, respect des entraxes et des porte-à-faux, garantissant à la fois conformité incendie et sécurité.

→ Une protection solaire jusqu'au rez-de-chaussée

Au rez-de-chaussée, la protection solaire est assurée par des lames DucoSun 100C, suspendues en périphérie du bâtiment. Simple et économique, ce système vient compléter la solution verticale Cubic 300 mise en œuvre sur les étages supérieurs, pour une protection solaire cohérente sur l'ensemble de la façade.

La réussite de cette intégration technique repose sur une coordination étroite entre les différents intervenants du projet — maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, architecte, installateurs et industriels — afin d'articuler au mieux la structure existante, l'enveloppe et les équipements de façade.

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