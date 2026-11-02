Le coffre de volet roulant PVC Storbox 2.0 : la solution unique et universelle

Pensé par et pour les professionnels de la menuiserie et la fermeture, le coffre de volet roulant pour bloc-baie Storbox 2.0, c’est avant tout une méthode de fabrication et d’assemblage, une facilité de pose et de SAV, une sécurité ainsi que des performances thermiques et acoustiques, éprouvés par des années de développement et de mises en oeuvre chantiers.

Son concept en fait un produit unique.

© Deceuninck

8 pièces seulement, 0 vis, 0 silicone

Des matériaux performants

Une association parfaite avec les fenêtres Elegant de Deceuninck pour une isolation de façade optimale

2 hauteurs de coffres sont possibles : 220 et 190 mm, pour une profondeur identique de 240 mm, sans renfort acier pouvant atteindre 3000 mm de long

Solution universelle toutes gammes : PVC, alu, bois, composite

Convient pour les menuiseries à frappe et les coulissants ; pour les dormants monobloc, neuf et rénovation

Choix du type de manoeuvre : tirage direct, tringle, oscillante, sangle et motorisation

Trappe de visite déclipable pour un accès simple.

Un design sobre et actuel

Large choix de coloris (masse, filmés et laqués)

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Des performances remarquables qui donnent au coffre Storbox 2.0 toute sa légitimité

Système à emboîtement avec joint intégré permettant d’avoir un coffre 100% étanche classé C4 pour tous les types de manoeuvre (meilleure classe CSTB)

Adaptateur en aluminium laqué permettant l’insertion d’un joint acoustique

Coquille spécifique en polystyrène expansé pour une meilleure isolation acoustique et thermique

Masse lourde en matériau visco-élastique qui améliore l’isolation acoustique et traite

les vibrations du support sur lequel il est apposé. Matériau respectueux de l’environnement, classé COV et A+

Des accessoires permettant d’atteindre un affaiblissement acoustique jusqu’à 57 dB

Performance thermique Uc = 0,81 et Up = 0,59 (selon configuration choisie)

AT 6/16-2309_V3

© Deceuninck

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