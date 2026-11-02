Le coffre de volet roulant PVC Storbox 2.0 : la solution unique et universelle
Pensé par et pour les professionnels de la menuiserie et la fermeture, le coffre de volet roulant pour bloc-baie Storbox 2.0, c’est avant tout une méthode de fabrication et d’assemblage, une facilité de pose et de SAV, une sécurité ainsi que des performances thermiques et acoustiques, éprouvés par des années de développement et de mises en oeuvre chantiers.
Son concept en fait un produit unique.
8 pièces seulement, 0 vis, 0 silicone
- Des matériaux performants
- Une association parfaite avec les fenêtres Elegant de Deceuninck pour une isolation de façade optimale
- 2 hauteurs de coffres sont possibles : 220 et 190 mm, pour une profondeur identique de 240 mm, sans renfort acier pouvant atteindre 3000 mm de long
- Solution universelle toutes gammes : PVC, alu, bois, composite
- Convient pour les menuiseries à frappe et les coulissants ; pour les dormants monobloc, neuf et rénovation
- Choix du type de manoeuvre : tirage direct, tringle, oscillante, sangle et motorisation
- Trappe de visite déclipable pour un accès simple.
- Un design sobre et actuel
- Large choix de coloris (masse, filmés et laqués)
Des performances remarquables qui donnent au coffre Storbox 2.0 toute sa légitimité
- Système à emboîtement avec joint intégré permettant d’avoir un coffre 100% étanche classé C4 pour tous les types de manoeuvre (meilleure classe CSTB)
- Adaptateur en aluminium laqué permettant l’insertion d’un joint acoustique
- Coquille spécifique en polystyrène expansé pour une meilleure isolation acoustique et thermique
- Masse lourde en matériau visco-élastique qui améliore l’isolation acoustique et traite
- les vibrations du support sur lequel il est apposé. Matériau respectueux de l’environnement, classé COV et A+
- Des accessoires permettant d’atteindre un affaiblissement acoustique jusqu’à 57 dB
- Performance thermique Uc = 0,81 et Up = 0,59 (selon configuration choisie)
- AT 6/16-2309_V3
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