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Relier Gare du Nord à Gare de l’Est : un nouveau tunnel percé !

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Urbanisme
Publié le 09 juin 2026 à 9h05, mis à jour le 09 juin 2026 à 17h25, par Virginie Kroun
Début juin, NGE a lancé un chantier souterrain à Paris. Le but : créer une circulation piétonne plus fluide entre la Gare de l'Est et Gare du Nord.
Lancement de la percée du tunnel entre Gare du Nord et Gare de l’Est ©Olivier Brunet - Batiweb
Lancement de la percée du tunnel entre Gare du Nord et Gare de l’Est ©Olivier Brunet

La Gare du Nord et la Gare de l'Est bientôt reliées ! Plus précisément d’ici mars 2027, d’après le major Nouvelles générations d’entrepreneurs (NGE), qui a entamé le 5 juin dernier la percée du tunnel qui reliera les deux infrastructures. 

Ce « bipôle » de Magenta devrait fluidifier le cheminement entre les deux gares, basées dans le 10ème arrondissement et séparées par seulement 500 mètres. 800 000 voyageurs y transitent quotidiennement. 

L’opération a été lancée sous les yeux de Delphine Bürkli, maire du IXe arrondissement de la capitale et administratrice d’Île-de-France Mobilités, Baptiste Maurand, directeur exécutif Groupe ADP et président du Gestionnaire d’Infrastructure CDG Express, ainsi que d’Alain Resplandy-Bernard, directeur général de SNCF Gares & Connexions

Une livraison en même temps que celui du CDG Express

 

Le futur tunnel mesurera 56 mètres sous « un des quartiers les plus denses de la capitale ». Pour mener cette opération, NGE Génie Civil, l’entreprise mandatée, collabore avec NGE Fondations, Colas Génie Civil et la Société Installations Telecoms Courants Forts (SITCF). Une complémentarité qui permet de gérer à la fois travaux souterrains, confortement des sols, génie civil et systèmes, le tout sur un site contraint. 

« Le projet intègre une clause d’insertion de 5 100 heures, destinée à favoriser la montée en compétences et la formation de jeunes professionnels dans les métiers techniques du génie civil souterrain », indique le communiqué.

Budget déployé : 70 millions d'euros HT, dont 30 millions d’euros pour le percement souterrain, co-financé par l'État, la Région Île-de-France, la Ville de Paris, SNCF Gares & Connexions et CDG Express. Aux commandes : Île-de-France Mobilités, qui coordonne le programme, dont sur les études du pôle. 

La livraison du projet tombera en même temps que le projet ferroviaire Charles de Gaulle Express (CDG Express), censé relier gare de l’Est à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, en mars dernier. Elle sera précédée par la modernisation du tunnel de Château-Landon en février 2027. 

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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