Les rebondissements autour de MaPrimeRénov’ n’en finissent plus. Deux jours seulement après la réouverture de la plateforme pour les rénovations d’ampleur, l’Anah a dû procéder à une maintenance technique. Le service serait de nouveau opérationnel depuis le 7 octobre.

À peine rouverte pour les rénovations d’ampleur le 30 septembre, la plateforme MaPrimeRénov’ faisait face à un afflux de demandes d’aides, nécessitant des opérations de maintenance dès le 2 octobre.

Un afflux des connexions à l’origine de la panne ?

Selon l’Agence nationale de l’habitat (Anah), il y aurait eu près de 150 000 connexions en deux heures le jour de la réouverture, soit dix fois plus que d’habitude.

Le 7 octobre, sur le salon Renodays, Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l’Anah annonçait la reprise du service en ligne.

« Des mesures de renforcement des infrastructures techniques ont été mises en œuvre permettant à la plateforme (monprojet.anah.gouv.fr) d'être à nouveau accessible mardi 7 octobre », a précisé l’Anah sur son compte LinkedIn. « Un système de file d'attente automatique » a également été mis en place.

Les particuliers devraient ainsi pouvoir faire leurs démarches sans message d’erreur.

Une réouverture sous de nouvelles conditions restrictives

Pour rappel, la plateforme a rouvert pour les rénovations d’ampleur, après un gel estival de trois mois.

Pour expliquer cette suspension, le gouvernement avait avancé un engorgement du nombre de dossiers déposés et une explosion du nombre de fraudes.

Le dispositif a repris depuis le 30 septembre, mais sous de nouvelles conditions plus restrictives, s’adressant en priorité aux ménages les plus modestes et avec de nouveaux plafonds d’aide abaissés.

Par ailleurs, seuls 13 000 dossiers pourront être acceptés d’ici fin 2025, et ne seront financés qu’à partir de 2026, une fois le projet de loi de finances (PLF) adopté.

À ce jour, 1 700 dossiers auraient été déposés sur les 13 000 pouvant être acceptés, a précisé l’Anah.

Par Claire Lemonnier