Koné lance un concours mondial pour la modernisation des ascenseurs
Publié le 12 novembre 2025, mis à jour le 12 novembre 2025 à 16h57, par Raphaël Barrou
Spécialisé dans les ascenseurs et les escaliers mécaniques, Koné a annoncé le lancement d'un concours mondial avec à la clé la modernisation partielle d'un équipement. L'occasion pour l'entreprise de sensibiliser à la rénovation des installations qui permet, selon elle, de diminuer les coûts et les émissions de CO₂.
La modernisation des ascenseurs au centre du concours
Les inscriptions au concours « The Voice of Dedication » sont ouvertes jusqu'au 16 novembre 2025. Le lauréat remportera la modernisation de son ascenseur et un séjour détente. L'ascenseur en question pouvant être résidentiel ou commercial, quelle que soit sa marque. Le concours est ainsi ouvert à tous ceux qui souhaitent présenter un ascenseur ayant besoin d’être modernisé.
Le temps d'examiner les candidatures et de sélectionner les finalistes, le vote débutera le lundi 8 décembre 2025, et le gagnant sera ensuite annoncé la semaine du 15 décembre 2025.
40 % des ascenseurs et escaliers mécaniques ont plus de 25 ans
Koné rappelle que, selon les chiffres de la Fédération des ascenseurs, 40 % des ascenseurs et escaliers mécaniques ont plus de 25 ans et un quart, plus de 40 ans. Ce qui implique une attention particulière à la modernisation des installations selon la marque.
En Europe, 220 millions de bâtiments, soit 85 % du parc immobilier, ont été construits avant 2001 : un patrimoine vieillissant qui nécessite une modernisation pour continuer de fonctionner.
« On n’y pense pas forcément, mais les ascenseurs sont comme des voitures : même bien entretenus, ils ont besoin d’un rafraîchissement après un certain kilométrage. En plus d’améliorer l’expérience utilisateur et les performances, la modernisation d’un ascenseur renforce sa sécurité, son efficacité énergétique – et souvent aussi son apparence », argumente Mare Rossaert, directeur de la modernisation de Koné France.
