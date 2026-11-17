Neuf logements parisiens sur dix classés F ou G pourraient atteindre la classe D grâce à des travaux réalisés à l’échelle de leur appartement, pour un coût moyen estimé à 230 euros par mètre carré. Selon une étude d’Optimmo, la revalorisation immobilière consécutive à ces rénovations suffirait à couvrir leur coût dans 57 % des cas. En intégrant les économies d’énergie, plus de 80 % des logements étudiés pourraient retrouver leur équilibre économique en moins de dix ans.

La rénovation énergétique des logements parisiens pourrait s’avérer moins coûteuse pour les propriétaires que ne le laisse supposer le débat sur les passoires thermiques. Alors que l’Assemblée nationale examine le projet de loi « Relance logement », qui prévoit notamment un assouplissement des conditions de mise en location des biens classés F ou G, une étude consacrée au parc immobilier parisien évalue le montant des travaux nécessaires pour améliorer leur performance énergétique et leur rentabilité potentielle.

Réalisée par Optimmo, une plateforme destinée aux professionnels de l’immobilier qui transforme les diagnostics de performance énergétique (DPE) en scénarios de rénovation chiffrés, l’étude analyse 17 366 logements parisiens pour lesquels des travaux permettraient d’atteindre la classe D. Elle s’appuie sur les données de l’Ademe relatives aux DPE, croisées avec les estimations de prix immobiliers de Meilleurs Agents, les hypothèses de décote liée à la performance énergétique de SeLoger et les projections d’économies d’énergie calculées par Optimmo.

Selon les simulations, 90 % de ces logements pourraient sortir des catégories F et G au moyen d’interventions réalisées directement dans les appartements. Le coût moyen est évalué à 230 euros par mètre carré, soit environ 9 200 euros pour un logement de 40 m². Les 10 % restants nécessiteraient des travaux plus lourds, susceptibles de concerner les parties communes ou l’ensemble de la copropriété.

Une revalorisation du bien qui peut absorber le coût des travaux

L’intérêt économique de ces rénovations ne se limite pas à la baisse des dépenses de chauffage. La remise à niveau énergétique peut également réduire la décote subie par les logements mal classés lors de leur revente. À Paris, la décote associée aux étiquettes F et G était estimée à environ 5 % en 2022, selon les données reprises par la Cour des comptes dans son rapport consacré au diagnostic de performance énergétique.

Pour évaluer le retour sur investissement, Optimmo a croisé plusieurs paramètres : le montant des travaux, la surface habitable éventuellement perdue du fait de certaines interventions, les prix immobiliers locaux, la décote liée à la performance énergétique et les économies d’énergie théoriques après rénovation.

Le résultat est significatif : dans57 % des logements étudiés, la hausse estimée de la valeur immobilière après travaux suffirait à compenser immédiatement leur coût. Ce calcul ne prend même pas en compte les économies réalisées sur les factures énergétiques.

Pour les 43 % de biens restants, la baisse des dépenses de chauffage viendrait progressivement compléter le gain à la revente. Plus de la moitié de ces logements pourraient ainsi atteindre leur point d’équilibre financier en moins de dix ans. Au total, plus de 80 % des biens étudiés verraient le coût de leur rénovation compensé par la combinaison de la revalorisation immobilière et des économies d’énergie dans ce même délai.

« On présente encore trop souvent la rénovation énergétique comme une dépense imposée aux propriétaires. Cette vision laisse de côté la valeur du logement. Or, conserver une passoire thermique peut fortement peser sur son prix de revente. Notre étude montre que des travaux ciblés peuvent améliorer le confort, réduire les factures et préserver, voire augmenter, la valeur du bien », estime Emma Freyd, dirigeante d’Optimmo.

Des rénovations coûteuses plus difficiles à amortir

Cette rentabilité varie toutefois fortement selon la nature et l’ampleur des interventions. Pour 19 % des logements analysés, l’atteinte de la classe D nécessiterait un investissement supérieur à 400 euros par mètre carré. Le délai moyen d’amortissement dépasserait alors dix ans. Il pourrait approcher vingt ans lorsque la facture excède 500 euros par mètre carré.

À l’inverse, les rénovations dont le coût reste inférieur à 400 euros par mètre carré présenteraient, selon les simulations, un délai d’amortissement généralement proche de deux ans.

L’écart tient notamment au nombre et à la nature des interventions. Les opérations dépassant 400 euros par mètre carré mobilisent en moyenne quatre types de travaux, contre deux pour les chantiers moins onéreux. L’isolation de surfaces importantes de murs ou de plafonds et le remplacement des fenêtres figurent parmi les postes susceptibles d’alourdir rapidement la facture.

La configuration des appartements pèse également dans l’équation. À superficie identique, les surfaces de murs à isoler peuvent varier sensiblement d'un logement à l'autre. Dans les immeubles parisiens, l'isolation par l'intérieur présente une autre difficulté : la réduction de la surface habitable, qui peut limiter la revalorisation attendue du bien après travaux.

Face à ces écarts de rentabilité, Optimmo plaide pour une prise en compte plus fine des contraintes techniques propres à chaque logement dans l’attribution des aides à la rénovation énergétique. L’entreprise estime que les dispositifs publics devraient davantage tenir compte de la difficulté des chantiers, en complément des revenus des ménages et des économies d’énergie attendues.

« Les aides doivent permettre de débloquer les rénovations les plus difficiles. Lorsqu’un propriétaire doit isoler de grandes surfaces de murs par l’intérieur, il supporte le coût du chantier et peut perdre une partie de sa surface habitable. Dans un contexte budgétaire contraint, c’est pour ces propriétaires que les aides publiques peuvent faire la différence » explique Emma Freyd.