NGE décroche le chantier de transformation du technicentre TGV de Charenton
NGE va transformer le centre de maintenance ferroviaire de Charenton (Val-de-Marne) pour le compte de la SNCF. Le groupe de BTP a été désigné à la tête d’un groupement chargé de rénover ce site historique, où seront nettoyés et réparés les TGV de nouvelle génération. Le montant du contrat atteint 105 millions d’euros.
Signé en juillet pour une durée de 28 mois, le marché porte sur une opération menée alors que le site demeure en activité. Les premiers travaux préparatoires de terrassement ont débuté, tandis que les travaux principaux ne commenceront qu’en 2028.
Le chantier prévoit d’abord la rénovation de l’atelier intérieur existant. Il comprend également la création d’un nouvel atelier extérieur doté de huit voies de maintenance, dont cinq couvertes et deux équipées de fosses. Un bâtiment annexe sera déconstruit puis reconstruit, tandis qu’une passerelle piétonne permettra de relier les deux bâtiments.
Le groupement est piloté par NGE et associe notamment TSO, sa filiale spécialisée dans les travaux ferroviaires, fondée en 1927 et reprise par le groupe en 2011.
Un huitième contrat dans les technicentres ferroviaires
Cette opération constitue le huitième contrat remporté par NGE dans le domaine des technicentres et des sites de maintenance ferroviaire en France. Le groupe avait déjà participé à la construction de deux centres de maintenance à Nice : l’un pour SNCF Voyageurs, qui doit exploiter des lignes TER vers Cannes, Grasse, Les Arcs-Vintimille et Monaco, et l’autre pour Transdev, choisi pour exploiter la liaison Nice-Marseille.
NGE et TSO interviennent également sur le technicentre de Nantes-Blottereau, destiné à la maintenance des trains circulant sur les lignes SNCF Intercités Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon.
« Nous avions obtenu nos premiers contrats de technicentres avant l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs, qui en amène de nouveaux », a indiqué à l'AFP Romuald Hugues, directeur général adjoint de NGE et président de TSO, en soulignant que le gestionnaire des lignes ferroviaires françaises SNCF Réseau était son « premier client ». « Nous faisons 80% de notre activité avec eux » a-t-il précisé.
Avec AFP
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