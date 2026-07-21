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SC Johnson Professional France - Batiweb

SC Johnson Professional France

7 rue Léonard de Vinci
91300 MASSY
France
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SC Johnson Professional® propose des solutions d’hygiène cutanée, de nettoyage et d’entretien des surfaces qui aident les entreprises à protéger leurs équipes, améliorer l’efficacité opérationnelle et garantir des environnements impeccables. Portée par des marques expertes et un engagement durable fort, l’entreprise accompagne chaque organisation dans la mise en place de standards d’hygiène plus sûrs, plus performants et plus responsables.

 

 

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