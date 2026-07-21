SC Johnson Professional France
91300 MASSY
France
SC Johnson Professional® propose des solutions d’hygiène cutanée, de nettoyage et d’entretien des surfaces qui aident les entreprises à protéger leurs équipes, améliorer l’efficacité opérationnelle et garantir des environnements impeccables. Portée par des marques expertes et un engagement durable fort, l’entreprise accompagne chaque organisation dans la mise en place de standards d’hygiène plus sûrs, plus performants et plus responsables.
SWARFEGA wash & wipe : nettoyant mains sans rinçage
Swarfega® Wash & Wipe, savon mains sans rinçage, conçu pour éliminer efficacement les salissures légères telles que huiles fines, poussières, traces de...
SWARFEGA light 5L : nettoyant mains sans solvant
Swarfega® Light, nettoyant mains sans solvant, formulé avec des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer efficacement les salissures légères à modérées...
SWARFEGA dispenser 4L : distributeur de nettoyant mains
Distributeur 4 L Swarfega, système robuste conçu pour assurer une distribution précise et hygiénique des nettoyants mains Swarfega® en format 4 L. Structure résistante,...
SWARFEGA expert : nettoyant mains sans solvant
Swarfega® Expert, nettoyant mains sans solvant, formulé avec des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer efficacement huiles, graisses, lubrifiants, peintures et salissures...
SWARFEGA extreme 70 wipes : lingettes ultra-nettoyantes
Lingettes Swarfega® Extreme, lingettes nettoyantes mains sans solvant, imprégnées d’une solution puissante avec charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer...
SWARFEGA extreme 1L : nettoyant mains ultra-puissant
Swarfega® Extreme, nettoyant mains sans solvant, formulé avec des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer les salissures les plus difficiles : huiles, graisses, peintures,...
SWARFEGA extreme 5L : nettoyant mains ultra-puissant
Swarfega® Extreme, nettoyant mains sans solvant, formulé avec des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer les salissures les plus difficiles : huiles, graisses, peintures,...
SWARFEGA orange cartouche 4L : nettoyant mains intensif
Swarfega® Orange, nettoyant mains sans solvant, utilise des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer efficacement huiles, graisses, peintures, lubrifiants et salissures tenaces. Niveau...
SWARFEGA Orange 5L : nettoyant mains intensif
Swarfega® Orange, nettoyant mains sans solvant, utilise des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer efficacement huiles, graisses, peintures, lubrifiants et salissures tenaces. Niveau...
SWARFEGA Orange 1L : nettoyant mains intensif
Swarfega® Orange, nettoyant mains sans solvant, utilise des charges gommantes de maïs non abrasives pour éliminer efficacement huiles, graisses, peintures, lubrifiants et salissures tenaces. Niveau...