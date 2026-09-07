Swarfega : la référence professionnelle pour des mains propres et protégées

Des solutions efficaces pour les salissures tenaces

La gamme Swarfega est conçue pour éliminer les salissures tenaces rencontrées dans les environnements professionnels : huiles, graisses, peintures, adhésifs, poussières et contaminants difficiles. Les formules sont développées pour offrir une efficacité de nettoyage élevée, tout en respectant la peau grâce à des ingrédients soigneusement sélectionnés.

Des formules adaptées aux besoins du terrain

Les nettoyants Swarfega utilisent des agents nettoyants puissants, des charges gommantes non abrasives et des ingrédients respectueux de la peau. Ils permettent d’éliminer les salissures incrustées sans agresser la peau, même en usage fréquent.

Les produits phares de la gamme :

Swarfega Light — Nettoyant mains pour les salissures légères, formulé pour un nettoyage efficace tout en respectant la peau.

Swarfega Orange — Nettoyant mains puissant, sans solvant, avec charges gommantes naturelles pour éliminer les salissures tenaces.

Swarfega Expert — Formule conçue pour les salissures fortes rencontrées en atelier et en environnement industriel.

Swarfega Extreme — Nettoyant mains haute performance pour les contaminants difficiles et incrustés.

Lingettes Swarfega — Lingettes nettoyantes efficaces, idéales pour un nettoyage rapide en mobilité ou en absence d’eau.

Swarfega Wash & Wipe — Solution de nettoyage sans eau, pratique pour les interventions rapides et les environnements mobiles.

Respect de la peau et sécurité d’utilisation

Les produits Swarfega sont formulés pour préserver l’hydratation naturelle de la peau et réduire les risques d’irritation. Les systèmes de distribution permettent une utilisation hygiénique, sans contact direct avec le produit, et assurent un dosage maîtrisé.

Une marque reconnue dans les environnements professionnels

Swarfega est une marque historique utilisée dans les ateliers, garages, chantiers et environnements industriels. Les produits sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels confrontés aux salissures les plus difficiles.

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