Les pénuries de plastiques auraient pu déstabiliser la production de Veka, spécialiste de l’extrusion de profilés PVC et concepteur de systèmes de menuiseries. Pourtant, le groupe s’en tire bien, avec +20 % de volume de production en France et +70 % de chiffre d’affaires en Espagne en 2021. De quoi ragaillardir le fabricant, et le préparer à de nouveaux investissements dédiés à sa capacité industrielle et à la sortie d’innovations conçues selon les normes environnementales.