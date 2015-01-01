Conjoncture Unicem : les granulats et le BPE toujours en recul début 2026
L’activité des granulats et du béton prêt à l’emploi reste en recul, malgré quelques signaux de stabilisation sur les marchés pétroliers et dans la construction neuve.
L’activité des granulats et du béton prêt à l’emploi reste en recul, malgré quelques signaux de stabilisation sur les marchés pétroliers et dans la construction neuve.
L’indicateur matériaux de l’Unicem a baissé de 1,3 % de janvier à février dernier. L'activité du BPE comme celle des granulats ont du mal à rencontrer les espoirs d'une reprise en 2026, entre signaux conjoncurels...
Autant du côté des industriels de la salle de bains que des distributeurs associés, le marché avoisine les -3 % en 2025. Le point lors des États généraux de la salle de bains.
Face aux hausses des matériaux de construction, le Sénat saisit l’Autorité de la concurrence pour analyser le marché du BTP et ses tensions.
Hausse des matériaux et possible remontée des taux, la guerre au Moyen-Orient menace la relance du logement neuf, constate le ministre Vincent Jeanbrun.
L’Unicem plaide pour sécuriser l’approvisionnement local et renforcer le dialogue avec les collectivités.
Alors que le conflit au Moyen-Orient amorce une nouvelle crise énergétique, les matériaux du bâtiment et l’activité du secteur pourraient de nouveau trinquer. La FFB et la CAPEB appellent notamment à la...
Le procès de Lafarge s’ouvre le 4 novembre à Paris. L'entreprise française est jugée pour avoir versé plusieurs millions d’euros à des groupes djihadistes, dont l’État islamique et le Front Al-Nosra, afin...
Comment accroître sa rentabilité en tant qu'entrepreneur du BTP ? Le réseau d'experts comptable Walter France livre six conseils.
Énergie, matériaux, main d'œuvre... les charges augmentent sur tous les fronts pour les entreprises de la construction. Une nouvelle étude de PlanRadar révèle que plus de 76 % des entreprises ressentent...
L'optimisation de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur du BTP est cruciale pour améliorer l'efficacité des projets, réduire les coûts et garantir la qualité. En 2024, les entreprises...
La logistique et la chaîne d'approvisionnement sont des éléments cruciaux pour le bon fonctionnement des projets de construction dans le secteur du BTP. Depuis la crise sanitaire,, le secteur du a connu...
Le nombre de permis de construire délivrés ne cesse de baisser en France, pour atteindre en juin un plus bas historique depuis au moins 2015. Selon les données provisoires publiées par le ministère de...
Lors de leur assemblée générale annuelle, les membres de la Fédération des Industries des peintures, colles, encres, couleurs pour l'art et résines synthétiques (Fipec) ont reconduit Jacques Menicucci...
Alors que l'économie de la construction française décline, quelles sont ses perspectives d'évolution ? En particulier en matière de développement durable ? Le point dans une étude de McKinsey & Company.
Le groupe de matériaux de construction Saint-Gobain annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards d'euros au premier trimestre 2024, et ce, malgré une baisse de 8,5 % sur un an, liée...
Voilà une problématique que le gouvernement prend à bras-le-corps, à travers un plan national, baptisé « scolytes et bois de crise ». Ce dernier liste des mesures pour mieux préserver les ressources forestières,...
La crise du logement neuf se fait sentir de toutes parts dans le monde de la construction, y compris dans la filière matériaux. C’est le cas malheureusement de la filière briques et tuiles. En 2023, la...
Le fret fluvial a enregistré une baisse d’activité de l’ordre de 10 % en 2023, d’après Voies navigables de France (VNF). Le secteur, frappé de plein fouet par le contexte économique défavorable, peut toutefois...
L’Association des industries des produits de construction (AIMCC) a présenté, à l’occasion d’une conférence de presse, les résultats de son enquête annuelle sur les tendances du secteur. Volume d’activité...
En novembre, Clareo, fabricant de solutions d’éclairage, a lancé son système de livraison Flash, qui permet une livraison de ses produits en quatre heures à ses clients professionnels franciliens. Présentation...
« Les perspectives ne sont pas au beau fixe » pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et les granulats, rapporte le président de l’Unicem. De janvier à octobre 2023, le volume de production aurait décliné...
L’éco-organisme Valobat souhaite faire du réemploi un nouveau marché à part entière, et a défini pour cela un plan d’actions visant à en faire une pratique naturelle. L’objectif de l’éco-organisme est...
Si la tendance inflationniste semble se calmer, ses répercussions perdurent sur l'activité économique, y compris celle des matériaux de construction. Toutefois, selon la dernière conjoncture de l'Unicem,...
Les Français sont passionnés de bricolage, d’après une étude réalisée par OpinionWay pour BigMat. Au-delà du plaisir de gérer les petits travaux soi-même, cet enthousiasme s’explique par des motivations...
L’ADEME lance en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur BATI-SOBRE. Cet accompagnement ciblé destiné aux maîtres d’ouvrage a pour vocation de régler la problématique de la raréfaction des ressources...
Comment concevoir une borne de recharge pour véhicules électriques conforme aux normes, mais également plus sobre en consommations énergétique et de matériaux ? C’est ce à quoi répond Optimeese, outil...
Alors que le secteur du bâtiment en Ile-de-France a plutôt bien résisté en 2022, le début de l’année 2023 a été marqué par une intensification de la crise du logement neuf. Une situation qui pourrait entraîner...
D'après le dernier baromètre de la fédération DLR, la croissance des entreprises de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de construction et de manutention se prononce au T1...
Les réservations de logements neufs en France ont connu une chute significative au cours du premier trimestre de cette année, tombant en dessous de la barre des 20 000 réservations, à un niveau historiquement...
À l’occasion d’une interview accordée au magazine Challenges, le président Emmanuel Macron est revenu sur l’actuelle crise du logement, appelant notamment à simplifier et réduire les délais de construction,...
CDC Habitat annonce un plan d'investissement ambitieux visant à répondre à la crise du logement en France. Dans un contexte de baisse des constructions neuves et de mal-logement croissant, le bailleur...
Afin de mieux comprendre le parcours d’achat des particuliers, TBC Innovations a sondé 509 ménages ayant rénové leurs fenêtres au cours des 2 dernières années, et comparé les résultats avec les années...
Le stade de la Meinau à Strasbourg va entamer en juin d’importants travaux de rénovation, jusqu’à mi-2026, ont annoncé récemment le Racing Club de Strasbourg et l’Eurométropole. Malgré une hausse substantielle...
Le syndicat Cochebat dévoile les chiffres du marché 2022 pour les secteurs de l’hydrodistribution et du plancher chauffant-rafraîchissant France. Face à un marché de la maison neuve en recul, ce secteur...
C’est l’un des nombreux remèdes pour un renouveau de l’industrie. Le made in France est sur toutes les lèvres, y compris celles des acteurs de la construction. Tour d’horizon des matières premières disponibles...
Si le chiffre d’affaires du groupe Hexaôm était dans le vert en 2022, son résultat net n’affiche pas la même couleur, enregistrant une perte de 37,9 millions d’euros. La conséquence de l’inflation des...
Si le dernier bilan 2022 de la fédération DLR sur les entreprises de matériels semblait contrasté en décembre, un dernier baromètre signale que l’activité dans ce secteur renoue avec la croissance. En...
Altares et l’association GSC publient les chiffres de l’emploi pour les chefs d’entreprise en 2022, et ils ne sont pas très bons. Près de 40 000 d’entre eux ont perdu leur travail en 2022, et cela pourrait...
Dédié aux TPE - dont du BTP -, le cabinet d'expertise comptable Keobiz offre tout un panel de services, dont des outils digitaux facilitant la gestion et les démarches administratives des entreprises....
Le groupe Hexaôm vient de publier son chiffre d’affaires de 2022. Celui-ci s’élève à 1 065,3 millions d’euros, en progression de 6,9 % par rapport à 2021.
Dans un contexte fortement marqué par l’inflation et la hausse des taux d'intérêt, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) observe des évolutions contrastées...
La Société de livraison en charge de la construction des ouvrages olympiques pour les Jeux Olympiques de 2024 vient de boucler son budget pour l’année. Ladite compagnie Solideo vient d’inscrire 140,1 millions...
La fédération DLR/Asterès vient de publier les résultats de l’activité des entreprises de matériels de BTP. Ceux-ci sont assez paradoxaux, car leur chiffre d’affaires est en hausse sur un an, mais est...
La reprise post-pandémie a intensifié les recrutements dans le secteur du bâtiment et de la construction, selon le baromètre Komète diffusé par le cabinet Kyu Associés. Sur l’année 2022, les métiers du...
Alors que les applicateurs d’isolation redoutent la baisse des CEE accordés à ce type de travaux, les tensions en approvisionnement de PSE, très utilisé dans les isolants, viennent ajouter de l’huile sur...
Selon la dernière enquête mensuelle de l’INSEE, le regain de dynamisme prévu du côté des entreprises du bâtiment semble toujours se faire attendre en ce mois d’avril. En cause : les tensions sur l'approvisionnement,...
Le groupement Actibaie, représentant les entreprises de portes, portails, volets et stores, dresse le bilan de leur activité en 2021. Celui-ci se révèle positif, enregistrant +12,2 %. Toutefois, afin de...
Ce mardi 20 avril, l’Unicem publiait sa conjoncture pour février 2022. Si l’indicateur global des matériaux semble à la hausse sur les deux premiers mois de 2022 (+4,7 %), la dynamique semble freinée,...
Les tensions dans l’approvisionnement de matières premières ont mobilisé dernièrement l’attention du gouvernement. Des mesures tendent à faciliter la tâche du secteur du BTP, en particulier dans le chauffage....
Arcadis, société internationale d’ingénierie et de conseil, dévoilait ce jeudi son index des coûts de la construction à travers le monde. Malgré les pénuries et l’inflation du prix des matières premières,...
Comme chez beaucoup d’industriels, le rebond est au rendez-vous en 2021 au sein du groupe de béton préfabriqué Alkern. Le fabricant indépendant annonçait ce 30 mars une progression de 11 % de son chiffre...
Le bâtiment résidentiel n’est pas le seul à souffrir de la crise énergétique. Le bâtiment non-résidentiel est également fortement impacté. Et ce aussi bien dans l’industrie, l’agriculture, le tertiaire...
Décrite comme une « nouvelle onde de choc » par Olivier Salleron, la crise en Ukraine succède à la crise sanitaire et à celle des matériaux pour mieux secouer la traditionnelle conjoncture de la Fédération...
Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie et des matières premières, aggravées par la guerre en Ukraine, Clément Fouchard, avocat associé au sein du cabinet d’avocats Reed Smith, revient pour Batiweb...
2022 commence bien pour les matériaux de construction. C’est ce que constate la conjoncture Unicem, qui enregistre une hausse de 9 % de l’activité par rapport à 2020, et d’1,3 % par rapport à 2019. Toutefois,...
Les pénuries de plastiques auraient pu déstabiliser la production de Veka, spécialiste de l’extrusion de profilés PVC et concepteur de systèmes de menuiseries. Pourtant, le groupe s’en tire bien, avec...
Avec la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie flambent, et les entreprises françaises constatent une recrudescence des pénuries et hausses de prix des matières premières. Dans ce contexte, la Fédération...
Le conflit Russie-Ukraine secoue l'économie, y compris celle du bâtiment. La fédération française du bâtiment (FFB) le constate par la recrudescence des pénuries et des hausses des prix des matériaux,...
On le sait, les pénuries impactent le BTP sur plusieurs matières premières : bois, acier, PVC… Mais qu’en est-il des semi-conducteurs, dont les problèmes d’approvisionnement court-circuitent les industries...
Près de quatre mois après la première réunion de crise sur la hausse des prix des matières premières, le ministère de l'Économie s'est félicité, ce mercredi 6 octobre des premiers effets positifs de la...
Le cabinet Simon-Kucher & Partners publie les résultats d'une étude après avoir interrogé 48 décideurs du secteur de la construction en France au cours du mois d'août. Le questionnaire portait sur les...
Alors que les pénuries et hausses de prix des matériaux perdurent et impactent durablement le secteur du bâtiment, Charles-Gaël Chaloyard, Directeur Général du réseau Tout Faire Matériaux, fait le point...
Bruno Le Maire, Emmanuelle Wargon et Alain Griset ont tenu jeudi 15 juillet une deuxième réunion de crise consacrée aux pénuries de matériaux. L’occasion d’évoquer des ajustements par rapport aux mesures...
Depuis quelques mois, les pénuries et les hausses de prix des matériaux compliquent la reprise pour les professionnels du BTP, mais aussi le travail des négociants. DL Négoce, éditeur de solutions numériques,...
A l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue ce jour, la FFB est revenue sur les chiffres du début d'année 2021, mais aussi sur ses demandes au gouvernement pour aider les entreprises du BTP...
Une réunion sur l'approvisionnement en matières premières avait lieu ce mardi 15 juin entre les principales fédérations du BTP et les ministres de l'Economie, du Logement et des PME. Bruno Le Maire a notamment...
Alors que de nombreux secteurs d’activités sont impactés par la hausse des prix des matières premières et font face à des pénuries d’approvisionnement, le ministère de l’économie a annoncé ce jour une...
Alors que les cours des matières premières s’inscrivent à la hausse et que les stocks s’amenuisent, le monde du bâtiment craint pour son activité. Acier, cuivre, bois de construction ou encore polyuréthane,...
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