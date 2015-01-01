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Pénuries de matériaux dans le BTP

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Le bricolage a la cote en France

Vie des sociétés

Les Français sont passionnés de bricolage, d’après une étude réalisée par OpinionWay pour BigMat. Au-delà du plaisir de gérer les petits travaux soi-même, cet enthousiasme s’explique par des motivations...

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