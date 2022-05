Au premier trimestre 2022, l’inflation et la reprise de travaux profitent à Geberit

2016 aura été une très belle année pour Icade ! La filiale immobilière de la Caisse des dépôts a en effet vu la plupart de ses indicateurs progresser de manière plus ou moins significative. C’est notamment le cas de la valeur de son patrimoine et du chiffre d’affaires de l’activité promotion, qui augmentent respectivement de 6,2% et 5,2%. L’année 2017 devrait confirmer la tendance, le pipeline de développement étant d’ores et déjà très prometteur.