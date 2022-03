Dans l’Hérault, le GEIQ BTP forme la future main d’œuvre

La fédération DLR des matériels de construction et de manutention et six entreprises adhérentes se sont associées avec la Fondation Apprentis d’Auteuil pour lancer « Skola Méca », un dispositif de formation et d’insertion pour des jeunes en difficultés. L’objectif : former une dizaine de jeunes demandeurs d’emploi au métier de mécanicien réparateur de matériel de chantier et de manutention pour les aider dans leur insertion professionnelle et sociale.