En 2021, le BTP se reconstruit sur le marché des cessions-acquisitions

L’allègement des protocoles sanitaires, l’adaptation des entreprises et la reprise économique ont permis en 2021 un rebond des opérations de cessions-acquisitions dans le secteur du BTP. Avec une augmentation de 78 % de son nombre d’opérations par rapport à 2020, le BTP est en forte progression et se place deuxième, derrière le secteur des biens d’équipement (+188 %).

In Extenso Finance et Transmission, spécialiste de l’accompagnement des entreprises pour leurs opérations de cession-acquisition, publiait le 4 avril dernier la sixième édition de « Régions & Transmission : panorama des cessions et acquisitions de PME ». L’édition 2022 a permis de mettre en lumière les dynamiques du marché des cessions et des acquisitions d’entreprises en France, au cours de l’année 2021.

Le BTP marqué par une forte reprise d’activité

Fortement impacté par la crise sanitaire, le secteur du BTP a vu son nombre d’opérations de cessions-acquisitions reculer de 17 % en 2020, par rapport à 2019. L’arrêt de nombreux chantiers, la difficulté à appliquer les protocoles sanitaires en vigueur, l’impossibilité de télétravailler ou de dématérialiser ses activités, ont été autant de facteurs qui ont pénalisé l’activité économique du secteur tout au long de l’année 2020.

Cependant, en 2021, l’adaptation des acteurs, l’allégement des protocoles, et la reprise des chantiers a permis au BTP de bénéficier d’un effet rattrapage. Sur l’ensemble de l’année, le secteur a donc connu une forte progression, puisque ses opérations de cessions-acquisitions ont augmenté de 78 %, avec notamment une hausse de 86 % des transactions. Le BTP connait ainsi la deuxième progression la plus importante, bien qu’il reste loin derrière le secteur des biens d’équipement.

À l'échelle territoriale, l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes concentrent le plus fort nombre de cessions-acquisitions, avec respectivement 16 et 15 opérations dans le BTP. « En 2021, le marché des transactions de PME n’a pas fait ressortir de caractéristiques sectorielles. Seul le secteur du BTP est resté un peu en retrait de l’évolution générale. La région Île-de-France capte une large partie des investissements », explique Yoann Melloul, directeur des Régions In Extenso Finance & Transmission.

Quant au profil des acquéreurs, le BTP a pu profiter d’une augmentation significative des acquisitions réalisées par des sociétés non cotées dans ce secteur, mais également des actionnaires privés, très présents à la cession en 2021.

Robin Schmidt

Photo de Une : Adobe Stock