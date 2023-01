Hirsch Isolation s’associe à Kompozite pour optimiser la construction neuve

Hirsch Isolation s’est allié à Kompozite afin de pouvoir diffuser la donnée carbone individuelle de près de 1 000 de ses isolants. Cette collaboration va permettre une plus simple utilisation des données de ses produits par les différents clients et prescripteurs.

Avec l’entrée en vigueur en janvier 2022 de la RE2020 qui impose aux concepteurs et aux constructeurs de bâtiments neufs d’optimiser l’empreinte carbone de leurs projets, connaître les données techniques et environnementales des produits de construction peut s’avérer bien utile.

C’est dans un souci de transparence et d’aide apporté à ses clients et prescripteurs que Hirsch Isolation a choisi de sauter le pas, en s’associant à la start-up Kompozite pour intégrer ses gammes de produits à la plateforme d’aide à la décision pour la conception de bâtiments bas-carbone.

La plateforme Kompozite, fondée en 2020, propose une matériauthèque basée sur des données des FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire). Agrémentée des données dynamiques imposées par la RE2020, elle permet de comparer et calculer les indicateurs de performances des matériaux, et ainsi d’avoir un impact environnemental global de construction du bâtiment.

Simplifier le travail des clients et assurer une vraie transparence

« Nous avons voulu aller plus loin encore que notre configurateur FDES en rendant entièrement accessible l’ensemble de nos données carbone dans la plateforme en ligne Kompozite », commente Amaury Omnès, dirigeant de Hirsch Isolation. « Les impacts carbone de nos produits ne sont plus seulement consultables, mais directement configurables dans le cadre d’un projet pour obtenir immédiatement l’impact RE2020. C’est un vrai exercice de transparence pour nous et un coup de pouce pour nos clients et prescripteurs afin qu’ils utilisent plus facilement nos données », complète A. Omnès.

Pour Damien Cuny, fondateur de Kompozite, « c’est une grande première pour un industriel d’afficher aussi ouvertement des données environnementales individuelles pour l’ensemble de sa gamme, proposant ainsi jusqu’à 1 000 configurations différentes. Nous sommes très heureux qu’Hirsch Isolation ait choisi notre matériauthèque en ligne pour accompagner ses clients ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock