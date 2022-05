L’entreprise Molénat fête ses 100 ans

Prix, label et nomination récompensent l’entreprise familiale alsacienne Mathis (chiffre d’affaires 42 M€ et 220 collaborateurs), vitrine du savoir-faire français en matière de construction bois et spécialiste de systèmes constructifs complexes en bois lamellé, pour 5 ans de croissance à + 10 % et pour son engagement éco- responsable.