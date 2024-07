Maintenance des PAC : Feebat va proposer une nouvelle formation

Le programme Feebat annonce qu’il proposera une nouvelle formation dédiée à la maintenance des pompes à chaleur (PAC) à compter d’octobre 2024. Cette formation vise à répondre aux obligations réglementaires d’entretien des PAC et aux attentes des entreprises du bâtiment.

Alors quele marché de la pompe à chaleur (PAC) est en pleine expansion ces dernières années et devrait encore croître avec les objectifs de rénovation énergétique, la filière a sollicité Feebat pour concevoir une nouvelle formation dédiée à la maintenance de ces équipements.



Une obligation d’entretien dans la loi depuis 2020



En effet, un entretien régulier doit être réalisé pour maintenir les performances d’une PAC. Pour rappel, depuis le décret du 28 juillet 2020 relatif à l’inspection et à l’entretien des chaudières, des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation, les PAC de 4 à 70 KW sont soumises à une obligation d’entretien.



La maintenance des PAC implique notamment le diagnostic de l'installation, des gestes techniques, ainsi que des recommandations pour assurer le maintien et l'optimisation des performances tout au long de la durée de vie de l’équipement.



Les professionnels qui interviennent, qu’ils soient chauffagistes, électriciens, frigoristes, poseurs ou spécialistes de la maintenance, se doivent de disposer des compétences acquises et mises à jour grâce à une formation initiale et/ou continue.



Une formation dynamique sur 3 jours



Sur proposition de l’ADEME, de la CAPEB et de la FFB, le groupement retenu par Feebat comprend quatre acteurs clés de la formation et des équipements énergétiques, à savoir le Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques (Costic), Qualit’EnR, La Solive, et Octeo.



Ce groupement a été choisi notamment en raison de l’innovation apportée dans les modalités pédagogiques. La complémentarité de ces acteurs permettra ainsi d’alterner apprentissage théorique, études de cas concrets, ateliers interactifs, ou encore quizz.



Sur 3 jours maximum, la formation sera dispensée à partir d’octobre 2024 dans toute la métropole par des organismes de formation et formateurs sélectionnés par Feebat. Elle complétera la formation Quali’PAC, dispensée par Qualit’EnR, davantage axée sur l’installation.



La formation s’appuiera également sur les ressources proposées par l’AFPAC et par le programme PROFEEL.

Claire Lemonnier

