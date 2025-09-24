Marc Terrier nommé directeur marketing de Placo et Isover
Mis à jour le 24 septembre 2025 à 17h17
Depuis le 1er septembre, Isover et Placo ont un nouveau directeur marketing à leur tête. Marc Terrier succède à Pauline Ledon et prend la tête de la stratégie marketing des deux marques de Saint-Gobain.
Âgé de 37 ans, diplômé de Sciences Pô Bordeaux, il évolue depuis plus de dix ans au sein des entités précédemment citées, où il a occupé plusieurs postes en développement commercial et services clients, en France comme à l’international.
Une trajectoire qui lui permet aujourd’hui d’affirmer une vision claire : transformer le marketing en levier de croissance, en mettant les besoins des clients au premier plan.
Selon Marc Terrier, le succès passe par une proximité accrue avec le terrain et la force commerciale. Qu’il s’agisse d’éco-circularité, d’ergonomie d’usage, de construction légère ou encore de digitalisation, les solutions doivent être pensées avec et pour les clients.
L’ambition est double : renforcer l’écoute active des besoins et mobiliser les équipes marketing pour qu’elles expriment tout leur potentiel. « Nos échanges doivent permettre de construire ensemble notre futur », insiste-t-il, convaincu que c’est en impliquant directement les professionnels que les marques pourront transformer les opportunités du marché en croissance durable.
Pour Isover, consolider l’avance sur l’isolation durable
Concernant Isover, la priorité reste de conforter le positionnement sur les matériaux d’isolation à faible impact environnemental, déjà reconnus pour leur performance et leur durabilité.
L’enjeu est désormais d’anticiper les mutations du marché, notamment avec l’essor des matériaux biosourcés et l’apparition de nouvelles applications. Isover entend capitaliser sur cette expertise pour rester un acteur incontournable dans la transition énergétique et environnementale des bâtiments.
Placo : accompagner la mutation des modes constructifs
Pour Placo, la feuille de route se dessine autour de deux grands axes. D’une part, répondre aux évolutions des modes constructifs, avec une montée en puissance de la construction légère et la volonté croissante de réduire l’empreinte environnementale des chantiers.
D’autre part, développer une écoute renforcée des besoins exprimés sur le terrain afin d’adapter les solutions proposées aux réalités des artisans et des entreprises du BTP. Une approche qui vise à consolider le rôle de Placo comme partenaire clé des professionnels face aux transformations structurelles du secteur.
Par Jérémy Leduc
