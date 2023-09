L'efficacité énergétique est devenue un enjeu majeur dans le secteur de la construction et de la rénovation. L'isolation thermique joue un rôle crucial pour maintenir une température confortable à l'intérieur des bâtiments tout en réduisant la consommation d'énergie. Dans cet article, nous allons explorer en détail les différents types d'isolants thermiques disponibles sur le marché.

Les isolants minéraux

Les isolants minéraux sont les isolants les plus utilisés en France. D’origine naturelle, ils sont extraits de matières premières minérales comme les roches volcaniques, le verre, ou encore le sable. Ils sont ensuite transformés par l’homme afin d’améliorer leur efficacité.

Pour l’isolation thermique, différents isolants minéraux sont efficaces :

La laine de verre : elle est fabriquée à partir de sable et de verre recyclé. La laine de verre est appréciée pour son excellent pouvoir isolant, sa légèreté et son prix abordable ;

La laine de roche : elle est fabriquée à partir de basalte, une roche volcanique, et est quasiment identique à la laine de verre en termes d'isolation thermique ;

La perlite expansée : isolant obtenu en chauffant de la perlite brute (une roche volcanique), la perlite expansée est souvent utilisée pour isoler les toitures, les murs creux et les systèmes d'isolation par l'extérieur.

Le verre cellulaire : composé de sable fondu et de poudre de carbone, le verre cellulaire dispose d'excellentes propriétés d'isolation thermique en plus de durer dans le temps et de ne pas craindre les rongeurs ni les insectes.

Parmi les isolants minéraux, on retrouve également la vermiculite (un minéral argileux), et l’argile expansée. Ces deux isolants sont néanmoins plus utilisés dans le cadre de l’isolation acoustique.

Les caractéristiques des isolants minéraux

La conductivité thermique est l’un des indicateurs permettant de mesurer l’efficacité d’un isolant. La conductivité thermique d’un matériau caractérise sa capacité à propager de la chaleur par conduction thermique. Elle s’exprime en Watt par mètre-kelvin (W/m.K). Concrètement, plus la conductivité est faible et plus l’isolant est efficace.

Isolant Conductivité thermique Prix hors pose La laine de verre Entre 0.03 et 0.04 W/m.K Entre 3 et 8 euros le mètre carré La laine de roche Entre 0.03 et 0.04 W/m.K Entre 5 et 15 euros le mètre carré La perlite expansée 0.04 W/m.K Environ 200 euros le mètre cube Le verre cellulaire Entre 0.035 W/m.k et 0.050 W/m.K Entre 10 et 50 euros le mètre carré

Dotée de bonnes capacités et d’un prix attractif, les isolants minéraux offrent des solutions efficaces en termes d'isolation thermique.

Les avantages des isolants minéraux Les inconvénients des isolants minéraux Incombustibles, ils peuvent être placés près de points de feu comme les cheminées ou les poêles à granulés.

Imputrescibles : ils ne pourrissent pas.

S’adaptent à toutes les surfaces puisqu’ils existent sous forme de panneaux, de rouleaux ou en vrac. Les laines minérales peuvent nécessiter l’installation d’un pare-vapeur pour augmenter leur résistance à l’humidité

Quand utiliser un isolant minéral ?



Selon le projet d’isolation thermique, retrouvez dans ce tableau l’isolant minéral qui correspond le plus à vos besoins :



Isolant Projet d’isolation thermique La laine de verre Combles, murs et sols La laine de roche Combles, murs et sols

Idéal pour les salles humides (cuisine, salle de bain) La perlite expansée Toitures, murs creu,x et systèmes d'isolation par l'extérieur

Attention, la perlite possède une résistance à l’eau très faible Le verre cellulaire Murs, sol et toiture.

Convient particulièrement à l’isolation de la façade extérieure, des toits plats et des parois enterrés.

Les isolants naturels d’origine végétale

Les isolants d’origine végétale gagnent en popularité en raison de leurs avantages écologiques. Ils sont issus de ressources renouvelables et ont une faible empreinte carbone. Ces isolants offrent également une régulation hygrométrique efficace, contribuant ainsi à maintenir un environnement intérieur sain.

Pour l’isolation thermique, différents isolants naturels sont efficaces :

Le chanvre

La laine de chanvre dispose de capacités isolantes similaires aux laines minérales. Elle peut être utilisée pour l’isolation thermique des combles, d’un sol ou d’un plancher et des murs intérieurs ou extérieurs.

Le liège

Excellent isolant, le liège peut être utilisé au niveau des murs, des combles, des rampants et de la toiture. Imputrescible et donc idéal pour les zones humides, le liège est toutefois disponible à un prix élevé.

La laine de bois

La laine de bois est fabriquée à partir de fibres de bois naturelles, généralement issues de résineux. Pouvant être utilisée pour tous les projets d’isolation thermique, la laine de bois est surtout plébiscitée pour l’isolation des toits et des murs.

La ouate de cellulose

Produite à partir de papiers journaux recyclés (à hauteur de 95 %), la ouate de cellulose est l’un des isolants les plus rentables pour l’isolation des combles perdus.

La laine de coton

Isolant le plus léger des isolants naturels, la laine de coton est composée en majorité de fibres textiles recyclées comme des chutes de vêtements neufs ou des vêtements lavés et défibrés.

Parmi les isolants naturels, il existe également : la plume de canard, la laine de mouton, la paille, ou encore le lin.

Les caractéristiques des isolants naturels

Mis en avant pour leur aspect écologique, les isolants naturels présentent d’autres avantages.

Les avantages des isolants naturels Les inconvénients des isolants naturels Respectueux de l’environnement

Un large choix d’isolant selon les besoins

Ils régulent efficacement l’humidité

Ils disposent généralement d’un temps de déphasage thermique élevé apportant ainsi un bon confort dété. Ils ont besoin d’un traitement pour être protégés contre l’humidité et le feu

Leur efficacité peut être un peu moindre

Leur prix parfois élevé

Dotés d’une conductivité thermique élevée, les isolants naturels peuvent convenir pour tous les travaux d’isolation thermique.

Isolant Conductivité thermique Prix au mètre carré hors pose Le chanvre 0,040 W/m.K Entre 10 et 30 euros Le liège 0,042 W/m.K Entre 40 et 60 euros pour un panneau de 100 mm La laine de bois Entre 0,036 et 0,046 W/m.K Entre 20 et 50 euros La ouate de cellulose 0,040 W/m.K Environ 12 euros La laine de coton 0,039 W/m.K Entre 5 et 15 euros

Les isolants synthétiques

Issus de l’industrie pétrochimique, les isolants synthétiques offrent une isolation thermique efficace à un coût raisonnable.

Pour l’isolation thermique, différents isolants synthétiques sont efficaces :

Le polyuréthane : souvent abrégé en PU, le polyuréthane est un isolant thermique extrêmement efficace et utilisé lorsque la place vient à manquer. En effet, quelques centimètres suffisent pour obtenir une bonne isolation thermique.

La mousse phénolique : existant uniquement sous forme de panneaux, la mousse phénolique convient à la fois pour l'isolation de la toiture, des murs et du sol, aussi bien en construction qu'en rénovation.

Le polystyrène extrudé : souvent abrégé en XPS, le polystyrène extrudé est fabriqué par une extrusion sous pression à partir d'un mélange de perles de styrène, d'additifs et d'un agent d'expansion. Il est utilisé pour l'isolation des sols, des toitures terrasses, des murs doubles, des soubassements et pour l'isolation par sarking.

Le polystyrène expansé : souvent abrégé en PSE, le polystyrène expansé est obtenu par expansion à la vapeur d'eau des perles de styrène issues du naphta. Il est utilisé pour l'isolation des murs intérieurs, des murs extérieurs, des sols et des toitures.

Les caractéristiques des isolants synthétiques

Les isolants synthétiques présentent de nombreux avantages, voici lesquels :

Les avantages des isolants synthétiques Les inconvénients des isolants synthétiques Faciles à manier, à découper et à installer

Résistent à la compression (la résistance mécanique du polystyrène extrudé lui permet de supporter jusqu’à 70 tonnes par mètre carré)

Résistent à l’humidité

Leur prix est bon marché

Une longue durée de vie : elle peut aller de 50 à 75 ans pour un panneau de polystyrène extrudé Moins vertueux que les isolants d'origine végétale



Le prix et la conductivité thermique des isolants synthétiques en font des isolants efficaces pour les projets d’isolation thermique.

Isolant Conductivité thermique Prix hors pose au mètre carré Le polyuréthane Entre 0,022 et 0,030 W/m.K Environ 20 euros La mousse phénolique Entre 0,018 et 0,035 W/m.K Entre 10 et 50 euros Le polystyrène extrudé Entre 0,029 et 0,035 W/m.K Entre 15 et 20 euros Le polystyrène expansé Entre 0,029 et 0,038 W/m.K Entre 10 et 15 euros

Les travaux d’isolation thermique contribuent à réduire durablement la consommation d'énergie. De ce fait, l'État et les collectivités locales encouragent les particuliers à effectuer ce type de travaux. Voici les aides disponibles pour les travaux d'isolation thermique :

MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov’ est une aide accessible aux ménages qui souhaitent améliorer l'efficacité énergétique de leur logement. Le montant de l’aide est accordé sous réserve des ressources du foyer.

MaPrimeRénov’ Sérénité

Cette subvention est proposée aux ménages à faibles revenus, qui réalisent plusieurs travaux de rénovation énergétique. Pour en bénéficier, les travaux doivent apporter au logement un gain énergétique d’au moins 35 %.

La Prime CEE

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) constituent une aide du secteur privé. Ces primes sont financées par les fournisseurs d’énergie qui doivent remplir des obligations de résultat fixées par l’État.

La TVA à 5.5 %

La TVA à taux réduit à 5,5 % s'applique aux travaux de rénovation énergétique, directement sur le devis.

L'éco-PTZ

Il s’agit d’un prêt sans intérêts pour financer les travaux de rénovation énergétique. Le prêt peut aller jusqu’à 50 000 €.

