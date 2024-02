MOOC : cours en ligne gratuits pour maîtriser les dispositifs d’aides financières à la rénovation énergétique

Le MOOC (Massive Online Open Course) du programme OSCAR est l'outil indispensable pour monter en compétences à son rythme, afin de mieux comprendre les enjeux de la rénovation énergétique et de maîtriser les aides financières publiques (MaPrimeRénov') ou privées (CEE).

Entièrement gratuits et validés par les partenaires du programme OSCAR, les cours en ligne ont été conçus dans une dynamique à la fois ludique, pédagogique et interactive, alternant textes, vidéos et infographies.

Ils peuvent être suivis en une ou plusieurs fois et permet à chacun d'adapter son parcours en fonction de l'état de ses connaissances et de son emploi du temps.

Ils sont accessibles partout, tout le temps, sur desktop comme sur mobile et ont été créés pour tous les niveaux, novice comme expert(e) en CEE.

Le MOOC est composé de 3 modules de cours en ligne, nécessitant environ 3h30 pour être réalisés :

1. Sensibiliser à la rénovation énergétique et aux financement des aides

2. Accompagner une démarche CEE

3. Accompagner une démarche MaPrimeRénov’

Une évaluation finale permet de valider les compétences acquises et de recevoir un certificat de réussite.

Ce MOOC constitue la 1ère étape du parcours des Référents d'Aide à la Rénovation (RAR).

Le MOOC est ouvert à tous : au-delà des RAR, artisans et entreprises de rénovation énergétique peuvent également suivre ces modules, ainsi que l’ensemble de la filière bâtiment souhaitant s’informer sur les aides financières, sur simple inscription.