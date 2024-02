Chatbot : assistant virtuel dédié aux aides à la rénovation énergétique

Le chatbot du programme OSCAR a été créé pour accompagner au quotidien les artisans et professionnels du bâtiment, et aider au déploiement des dispositifs d’aides à la rénovation MaPrimeRénov’ et CEE.

Accessible 24h/24 et 7j/7, cet assistant virtuel a été développé en s’appuyant sur l’expertise des acteurs du programme ainsi que la collecte des interrogations récurrentes de la filière sur le terrain. Grâce à l’intelligence artificielle, le chatbot répond en direct, de façon précise et pragmatique, à toutes les questions qui lui sont posées, qu’elles soient d’ordre administratif, réglementaire, technique etc.

Les Référents d’Aide à la Rénovation – RAR, les artisans, les professionnels du secteur… pourront ainsi avancer dans le montage de leur dossier. S’ils ne trouvent pas satisfaction, ils pourront être réorientés vers un forum de discussions entre pairs ou être recontactés par l’équipe du programme OSCAR dans les jours suivants.