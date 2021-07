Industriel spécialiste de la fabrication d'éléments de plancher en béton précontraint et béton armé, murs et éléments de structure, RECTOR conçoit, produit et commercialise des systèmes toujours plus innovants destinés aux professionnels du bâtiment.



Créée en 1953, la société basée à Mulhouse et sa marque RECTOR enregistrent une expansion régulière. Portée par le succès de son produit phare, la poutrelle en béton précontraint, la société est devenue l'un des acteurs majeurs du marché de la fabrication de matériaux en béton.



La gamme RECTOR connaît ainsi un véritable succès : aujourd’hui, plus de 6 millions de personnes sont "portées" par des planchers de fabrication RECTOR.



Cette réussite, RECTOR la doit essentiellement à son souci constant d'anticiper les besoins du marché, en réunissant les compétences humaines à la tradition de qualité, mais aussi à la confiance de ses clients qui utilisent depuis des années ses produits.



Choisir RECTOR, c’est choisir la qualité de la préfabrication : conformité, produits certifiés, maitrise des délais et des coûts.



C’est aussi disposer des compétences et des atouts d'une PMI alliée à la puissance d'un groupe de plus de 900 personnes.



Avec son actionnaire familial, le Groupe RECTOR LESAGE, et ses partenaires producteurs et distributeurs, la marque RECTOR, c'est en effet toute la puissance logistique d'un groupe de 197 millions d'Euros de chiffre d'affaires, détenant 38 % du marché français des poutrelles.



Le savoir-faire de RECTOR :

Poutrelles RSE sans étai pour vide sanitaire

Plancher Rectoplast VS, le système coffrant pour vide sanitaire

Prédalle BA Rector®, conçue sur mesure, livrée et prête à peindre

Box rupteurs thermiques à tous les étages

Box 2 basic, rupteur thermique pour isolation conforme RT2012

CoffraMur, la réponse pour contraintes spécifiques en sous-sol

SIP, le système de soubassements industrialisés

PRIMOLIGHT® VS, l’entrevous pour planchers non isolés