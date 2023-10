Filiale du groupe américain RPM Inc., le groupe Tremco CPG - Construction Products Group Europe, est un acteur majeur dans la fabrication de produits de construction pour les 6 faces du bâtiment.



En tant qu’expert d’une large gamme de solutions constructives, le groupe Tremco CPG Europe fournit les solutions qui assurent la protection feu passive, la solidité, l’isolation de façades, l’étanchéité et les revêtements de sols des principaux projets de bâtiments et infrastructures dans le monde.



Sur tout le continent, Tremco CPG Europe fabrique des produits de construction hautes performances, afin de répondre aux demandes complexes de l’ensemble des métiers.



Le groupe Tremco CPG dispose notamment d'une large gamme de solutions dans chacune de ses marques :

VANDEX : Revêtements d’imperméabilisation pour cuvelages, joints de construction étanches et réservoirs d'eaux usées

NUDURA : Blocs coffrants isolants

ILLBRUCK : Solutions de calfeutrement pour joints de menuiseries & façades, et pour travaux intérieurs

NULLIFIRE : Protection feu passive / joints coupe-feu et peintures intumescentes

FLOWCRETE : Revêtements de sols intérieurs à base de résines et sols de parkings

TREMCO : Mastics de collage et d’étanchéité VI & VEC, et revêtements d’étanchéité de toitures

DRYVIT : Systèmes d’isolation par l’extérieur et enduits de finition décoratifs

Quelques exemples du savoir-faire de Tremco CPG :

Vandex Super : Imperméabilisation par cristallisation

illbruck TP650/651 : Mousse imprégnée 3en1 illmod Trio

illbruck SP522 : Mastic Hybride façade

Nullifire FJ203 : Bourrelet coupe-feu Altofeu

Nullifire FS703 : Mastic Silicone Coupe-Feu

Flowfresh : Revêtement de sol en résine PU Ciment pour l’agroalimentaire (gamme Flowcrete)

Deckshield : Revêtement de sol en résine sans joint pour parkings (gamme Flowcrete)

Nudura ICF : Bloc coffrant isolant

Dryvit AMERISTONE : enduit de finition décorative

Pour nous contacter : contact Tremco CPG