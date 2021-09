Unilin Insulation développe depuis plus de 40 ans des solutions d’isolation pour toute la maison qui assurent tout le confort d’aujourd’hui et anticipent les besoins de demain.

Son expérience de longue date, son savoir-faire technique et ses ambitions innovatrices font d’Unilin Insulation un acteur de premier plan sur le marché européen de l’isolation. L'entreprise est n°2 sur le marché des plaques isolantes en polyuréthane (PU) avec la gamme Utherm et leader sur celui des panneaux de toiture autoportants avec la gamme Usystem.

Nos produits sont réputés pour leur haute performance isolante, leur grande facilité de pose et leur bon rapport qualité-prix. Unilin Insulation offre des solutions prêtes à l’emploi et des conseils personnalisés pour chaque application d’isolation, tant pour les nouvelles constructions que pour les projets de rénovation.