URETEK® France, Leader dans l’amélioration des sols

CONSOLIDATION DE SOL ET STABILISATION D’OUVRAGES PAR INJECTION DE RESINE EXPANSIVE



Fissures - Affaissements - Réhabilitation



Adaptées à tous types d’ouvrages, les solutions d’injection de résine URETEK permettent d’intervenir rapidement et efficacement tout en laissant une accessibilité aux personnels durant les travaux. Nous intervenons principalement sous les fondations d'un ouvrage, en améliorant la portance des sols.



Notre technique « Deep Injections » est une solution alternative aux techniques traditionnelles (micropieux, injection de coulis béton, jet grouting) avec l'avantage d'être moins invasif (quelques trous de 30 mm suffisent pour l'injection) et souvent plus économique.



URETEK propose 4 techniques brevetées pour 4 domaines d'applications :



CONSOLIDATION DE SOL EN PROFONDEUR ET STABILISATION D’OUVRAGES



- Deep Injections - Brevet européen n°0 851 064

- Consolidation de sols et stabilisation d’ouvrages par injection de résine expansive sous fondations.

- Domaines d’application : Tous types d'édifice



STABILISATION ET RELEVAGE DE DALLES



- Floor Lift

- Stabilisation et relevage de dallage par injection de résine expansive en sous-dalle

- Domaines d’application : Maisons & immeubles - Industries - Routes



REGENERATION DE MAÇONNERIES ENDOMMAGEES



- Wall Restoring – Brevet européens n°1540 099

- Régénération des maçonneries par injection de résine expansive permettant de reconstituer les liants endommagés, en remplissant les vides et agrégeant les éléments de la structure.

- Domaines d’application : Murs en pierre – Contreforts - Monuments historiques – Ponts – Ecluses/Digues/Berges.



REMPLISSAGE DE VIDE SANITAIRE OU DE CAVITE



- Cavity Filling – Brevet européen n°1809 817

- Comblement de cavités par billes d’argile expansées et injection de résine expansive

- Domaines d’application : Vides sanitaires – Cavités naturelles ou artificielles – Caves - Galeries



Aujourd’hui, URETEK c’est :



• Plus de 25 ans d’expérience dans la stabilisation d’ouvrages

• Déjà plus de 10 000 ouvrages traités en France

• Une présence internationale : nous sommes implantés dans plus de 80 pays

• 22 agences régionales en France pour une meilleure réactivité

• Une garantie décennale pour les ouvrages concernés

• Des brevets européens (N°0851 064, N°1540 099 & N°1809 817)



URETEK est la référence du traitement de sol par injection de résine expansive