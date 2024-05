AG41 | Dimensionner, installer, contrôler & entretenir les systèmes de ventilation en habitat individuel (neuf et rénovation)

Alors que nous passons 80% de notre temps dans les bâtiments (logements, bureaux, écoles...) la qualité de l'air intérieur (QAI) a un impact important sur notre santé et notre bien-être. Cette qualité varie en fonction des matériaux du bâtiment, du mobilier et des produits d'entretien qui émettent des polluants.



Pour s'assurer du bon renouvellement de l'air, l'aération et la ventilation sont essentielles. Il est donc primordial de s'intéresser aux systèmes de ventilation et leur entretien.



Rappelons que près de 50% des systèmes de ventilation sont non conformes dans les logements neufs.



Cette formation s'adresse aux installateurs pour concevoir, dimensionner, installer & assurer le contrôle des systèmes de ventilation conformément à la réglementation et aux nouvelles exigences liées à la RE2020.

Formation Diplomante : Non En Alternance : Non À distance : Non



Objectifs :

Connaître les règles de conception et de dimensionnement d’un réseau de ventilation dans l’habitat.

Choisir les systèmes adaptés aux critères de renouvellement d’air et de performances énergétiques.

Assurer la mise en œuvre du système de ventilation, la réception, le contrôle et les opérations d’entretien.

Connaître les obligations réglementaires de contrôle dans le neuf.

Diplome préparé : Attestation de fin de formation Thème : Isolation - Maison Individuelle - Rénovation Montant : 1 134 € TTC Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Le stagiaire possède des compétences dans le domaine du bâtiment Publics ciblés : Électriciens - Techniciens SAV - Installateurs - Énergéticiens - Diagnostiqueurs

Programme :

Les principes de la ventilation & systèmes associés

Le rôle de la ventilation - pourquoi ventiler ?

Les polluants de l’air intérieur et les sources de polluants dans le bâtiment.

L’état des lieux de la ventilation en France et les principales pathologies liées à la ventilation.

Dysfonctionnements et non-conformités rencontrés sur le terrain.

JEUX & QUIZZ PÉDAGOGIQUES

Présentation des différents systèmes de ventilation : naturelle, mécanique, couplée, les Centrales de Traitements d’Air CTA (notions).

VMC (ventilation mécanique contrôlée) simple flux extraction, simple flux insufflation, double flux, Ventilation Mécanique Basse Pression autoréglable ou hygroréglable, VMR (ventilation mécanique répartie), VMP (ventilation mécanique par pièce), Systèmes couplés (notions).

MAQUETTE PÉDAGOGIQUE : SIMULATION DES FUITES D’AIR

Les exigences réglementaires & le cadre normatif en habitat individuel

Le code de la construction et de l’habitation

L’arrêté du 24 mars 1982

La RE2020

La NF DTU 68.3 : règles de l’art applicables aux installations de ventilation mécanique contrôlée

Les avis techniques

Les recommandations professionnelles

La filtration

Les composants des systèmes de ventilation

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE : ÉTAT DES LIEUX D’UN SYSTÈME EXISTANT DÉFECTUEUX – DIAGNOSTIC.

Les bouches & les entrées d’air : VMC autoréglable, hygroréglable…

Les bouches d’extraction de l’air vicié

Les régulateurs, les passages de transit, les échangeurs, les conduits souples, isolés, rigides…

Les règles de conception, de dimensionnement & de mise en oeuvre

TRAVAUX DIRIGÉS / ÉTUDES DE CAS – EXERCICES DE DIMENSIONNEMENT, CHOIX DES SYSTÈMES ET EMPLACEMENT D’UN SYSTÈME DE VENTILATION EN MAISON INDIVIDUELLE.

La conception et le dimensionnement selon la NF DTU 68.3

Les règles de mise en œuvre : typologies de réseaux rencontrés en habitat individuel

EXERCICES PRATIQUES SUR PLATEFORME : MONTAGE D’UN RÉSEAU DE VENTILATION & DU MOTEUR

Filtration, acoustique

Impact de l’étanchéité à l’air, surface de fuite…

Diagnostic de non-conformités rencontrés sur le terrain.

Les opérations de vérifications, de contrôle & d'entretien du système de ventilation

MISE EN SITUATION AVEC LA GRILLE PROMEVENT

Réception de l’installation (les étapes à respecter)

Vidéo d’inspection et de vérification fonctionnelle

TRAVAUX PRATIQUES : PRISE DE MESURE (ANÉMOMÈTRE, CONE, FIL CHAUD…), ANALYSE DES RÉSULTATS.

