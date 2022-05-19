Air Studio : logiciel de tracé et dimensionnement en ventilation pavillonnaire

AIR STUDIO : le logiciel de tracé pour la maison individuelle. De nombreuses fonctionnalités et un large choix de produits et réseaux.

Le logiciel de tracé Air Studio permet de vous guider lors de la conception et de fiabiliser vos dimensionnements d’installations de ventilation :

chiffrage exhaustif et précis du matériel nécessaire.

dimensionnement aéraulique garantissant un bon fonctionnement théorique de l'installation.

guidage relatif aux réglementations en vigueur.

PRINCIPALES FONCTIONS :

tracé du réseau pour ventilation simple flux ou double flux avec tous types de conduits.

calculs des débits, pertes de charge, vitesses d’air.

mode « aéraulique » pour faire apparaître les flux d’air et colorisation des conduits selon leur fonction pour validation du tracé.

LES PLUS DU LOGICIEL :