Air Studio : logiciel de tracé et dimensionnement en ventilation pavillonnaire

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

AIR STUDIO : le logiciel de tracé pour la maison individuelle. De nombreuses fonctionnalités et un large choix de produits et réseaux.
Le logiciel de tracé Air Studio permet de vous guider lors de la conception et de fiabiliser vos dimensionnements d’installations de ventilation :

  • chiffrage exhaustif et précis du matériel nécessaire.
  • dimensionnement aéraulique garantissant un bon fonctionnement théorique de l'installation.
  • guidage relatif aux réglementations en vigueur.

PRINCIPALES FONCTIONS :

  • tracé du réseau pour ventilation simple flux ou double flux avec tous types de conduits.
  • calculs des débits, pertes de charge, vitesses d’air.
  • mode « aéraulique » pour faire apparaître les flux d’air et colorisation des conduits selon leur fonction pour validation du tracé.

LES PLUS DU LOGICIEL :

  • Rapidité : L'utilisation du logiciel Air Studio permet un gain de temps pour l'étude d'un chantier : divise par deux le temps de chiffrage par rapport à un chiffrage manuel.
  • Accessibilité : le logiciel Air Studio est à la fois facile d'accès et d'utilisation. Accessible gratuitement en ligne, il présente une logique de fonctionnement simplifiée : intégration et mise à l’échelle de plans tous formats, définition automatique des sections de conduits, tutoriel d'utilisation intégré.
  • Facilité : facile à prendre en main, grâce à son ergonomie, le logiciel propose également une aide au tracé (guide).

Fiche technique

Divers

Application :
Résidentiel
Pavillonnaire

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION - Batiweb

Le Groupe Atlantic développe et commercialise des solutions de confort thermique éco performantes,...

13 Boulevard Monge
69330 MEYZIEU
France

Plus d'informations


