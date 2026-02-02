Podcast
AJUST : appui intermédiaire réglable

SEMIN

SEMIN AJUST est un appui intermédiaire réglable conçu pour l’isolation des murs intérieurs.

AJUST NEUF est un appui intermédiaire 100 % réglable, conçu pour la réalisation de doublages thermo-acoustiques des murs sur ossature métallique. Grâce à sa conception ingénieuse, l’appui AJUST NEUF permet un réglage simple et rapide sur une grande amplitude. Sa tige entièrement démontable permet de la clipser et de la déclipser de la fourrure. Taille disponible : S 75-120 mm/ M 120-160 mm

AJUST RENO est un appui intermédiaire 100 % réglable, conçu pour la réalisation de doublages thermo-acoustiques des murs sur ossature métallique. Grâce à sa conception ingénieuse, l’appui AJUST RENO permet un réglage simple et rapide sur une grande amplitude. Sa tige permet un vissage directement sur le support maçonné ou bois (MOB). Taille disponible : M 120-160 mm/ L 160-200 mm

AJUST RENO XS est un appui intermédiaire 100 % réglable, conçu pour la réalisation de doublages thermo-acoustiques des murs sur ossature métallique. Grâce à sa conception ingénieuse, l’appui AJUST RENO XS permet un réglage simple et rapide sur une grande amplitude. Sa petite taille permet de réaliser des cloisons minces en murs intérieurs. Son systeme de tige démontable permet d’être vissée directement sur les montants bois de la structure afin d’y fixer une plaque de plâtre. (compatible DTU 31.2). Cette inovation Semin permet d’avoir une pièce modulable pouvant être utilisée sans rosace et tige dans le cadre de réalisation de cloisons en plaques de plâtre sur maisons à ossatures bois. Taille disponible : XS 30-55 mm

Le choix du modèle d’appui intermédiaire AJUST NEUF ou AJUST RENO se détermine en fonction de l’épaisseur du doublage souhaitée ou de celle de l’isolant utilisé.

Les avantages de SEMIN AJUST :

  • Performance : très forte réduction des ponts thermiques.
  • Ergonomique : montage facile sans outils.
  • Réglable : rapide et efficace, avec une grande amplitude de réglage.
  • Idéal pour rénovation : possibilité de cheviller directement sur maçonnerie.
  • Gain de temps : AJUST simplifie votre travail en supprimant la coupe de la tige, ce qui réduit les déchets sur le chantier.
  • Éco-conçu : produit majoritairement fabriqué à partir de plastiques recyclés.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Appui intermédiaire réglable
Isolation des murs intérieurs
Doublage thermo-acoustique
Ossature métallique
Neuf et rénovation
Réglage rapide et précis
Fixation adaptée selon support
Plusieurs tailles disponibles

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

