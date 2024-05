ATLANTEM conçoit et fabrique 4 grandes familles de volets roulants pour répondre à toutes les mises en œuvre, aussi bien en neuf qu’en rénovation. Tous les volets roulants de la gamme ATLANTEM intègrent en standard la technologie pour la maison connectée.



ARN’O Volet roulant extérieur



Adaptés à la rénovation. Volets roulants solaires, moustiquaires, à ouverture sousface.

Harmonieux : design au choix pan coupé ou ¼ de rond. Section de coffre optimisée de 137 à 205 mm.

: design au choix pan coupé ou ¼ de rond. Section de coffre optimisée de 137 à 205 mm. Silencieux : coulisses équipées de joint feutrine et fin seal. Closoir de coulisses masquant la fixation du volet.

: coulisses équipées de joint feutrine et fin seal. Closoir de coulisses masquant la fixation du volet. Robuste : concept aluminium. Fixation par vis inoxydables.

: concept aluminium. Fixation par vis inoxydables. Astucieux : butée de lame finale escamotable et invisible

Volet roulant solaire pour des économies d’énergie



Discret : panneau solaire de 47 x 6 x 0,5 cm. Batterie NIMH de 2200 mAH logée dans le coffre ou déportée à l’extérieur. Économique : pas d’alimentation électrique à prévoir. Pas de travaux intérieurs. Confortable et sans dégât : un seul panneau peu importe l’orientation. Autonomie de 45 à 60 jours sans soleil. Design : disponible sur toute la gamme de coffre rénovation. Du 137 au 205 mm pan coupé ou ¼ de rond. Tablier Alu 43 ou PVC 44 mm. Astucieux : le panneau solaire peut aussi être déporté du coffre. La batterie arrive chargée. Mise en service au point de commande ! En option, le connecteur solaire permet une recharge simple et accessible.



ART’O Intégré dans un coffre bois intérieur ou dans les combles



Pour la rénovation, le neuf et l’ossature bois

Le volet roulant Art’O d’ATLANTEM est conçu pour répondre au neuf comme à la rénovation. Il convient également très bien pour les Maisons à Ossature Bois. Le choix : le volet roulant Art’O Pro déport « 0 » permet de se poser dans des encombrements latéraux les plus fins. La sécurité : optimisation des encombrements avec nos verrous automatiques très plats de 120 kg par attache.



MOUSTIQUAIRE Pour ventiler sans insecte

Ce volet permet de ventiler en laissant la fenêtre ouverte sans que les insectes puissent rentrer. Les mailles de cette toile sont deux fois plus fines pour faire barrage aux particules allergènes (pollen, etc).



LAME ALUMINIUM ISOLÉE MICROPERFORÉE Pour la lumière et la ventilation

Grâce à son design innovant, vous bénéficiez de plus de luminosité qu’une lame de volet roulant classique, tout en évitant les effets du soleil ; meilleure diffusion de la lumière grâce à un ajourage 3 fois supérieur ; Confort : anti-insectes ; Design : transparence intérieure/extérieure en mode ajouré. Occultation totale lorsque le tablier est fermé.

